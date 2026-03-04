Com duas saídas, goleiro no DM e centroavante fora, Caxias volta aos treinos 

Atividade desta quarta-feira contou com o técnico Marcelo Cabo. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O Caxias iniciou uma quarta-feira de mudanças no Estádio Centenário. Sob o comando do técnico Marcelo Cabo, o grupo se reapresentou focando na disputa da Série C do Brasileiro e da Copa Sul-Sudeste, marcando o início de uma tentativa de "resetar" após a sequência de três eliminações consecutivas, sendo duas no Gauchão e uma na Copa do Brasil.

A grande novidade do dia foi a chegada de Farnei Coelho, o novo executivo de futebol, que já teve seu primeiro contato com os jogadores e lidera, ao lado da diretoria, o processo de reformulação profunda do departamento.

— Resetar, como o professor Cabo falou também no vestiário hoje, resetar o que a gente fez nesse primeiro bimestre. Tem coisas boas, eu acho que tem jogadores que podem render mais com o nosso trabalho extracampo, e trazer jogadores agora que possam ajudar a impulsionar os jogadores que já tem dentro do elenco, porque a gente não vai conseguir fazer uma reformação total, do zero — declarou o novo executivo, Farnei Coelho.

Seguindo a diretriz de reformular o grupo, a reapresentação já contou com ausências e negociações de saída:

Gustavo Nescau: O centroavante, que marcou apenas um gol em oito jogos na temporada, não teve seu contrato renovado após o fim do Gauchão e deixou o clube.

O centroavante, que marcou apenas um gol em oito jogos na temporada, não teve seu contrato renovado após o fim do Gauchão e deixou o clube. Carlos Henrique: O zagueiro, remanescente de 2025 mas que não atuou em 2026, também não faz mais parte dos planos e foi desligado.

O zagueiro, remanescente de 2025 mas que não atuou em 2026, também não faz mais parte dos planos e foi desligado. Jeam: O atacante é outro que está de saída; ele não participou das atividades nesta quarta-feira e negocia sua saída.

Problemas Médicos

Além das saídas por decisão técnica, a representação do Caxias também contou com baixas por questões médicas. O lateral-direito Ronei, que vinha sendo titular devido à lesão de Thiago Ennes, sofreu uma lesão de grau três na coxa. A previsão de recuperação é de até três meses, o que o retira de grande parte do início das competições nacionais.