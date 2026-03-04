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Com duas saídas, goleiro no DM e centroavante fora, Caxias volta aos treinos 

Reapresentação marca início da reformulação no clube, com saídas de jogadores e reforço na diretoria para a Série C

Tiago Nunes

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