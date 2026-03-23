Com desfalque e retorno de meia, Juventude inicia preparação para estreia na Copa Sul-Sudeste

Grupo alviverde terá três jogos nos próximos oito dias. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude voltou aos treinos nesta segunda-feira (23) após a derrota na estreia da Série B do Brasileiro. O 2 a 0 diante do Avaí, na Ressacada, acabou com invencibilidade alviverde em 2026 e trouxe ainda prejuízos para a sequência de jogos do time do técnico Maurício Barbieri.

O meia Pablo Roberto teve uma lesão no adutor da coxa e será desfalque nas próximas semanas. O atleta ainda passará por novos exames para que o departamento médico tenha uma avaliação mais clara do tempo de parada.

Pablo atuou em 11 das 13 partidas do Ju em 2026. Ele assumiu a titularidade nos últimos jogos e foi o principal destaque na classificação do time na Copa do Brasil sobre o Águia de Marabá, ao marcar dois gols.

Com a estreia na Copa Sul-Sudeste marcada para a próxima quarta-feira (25), contra o Sampaio Corrêa-RJ, em Saquarema, o Verdão terá uma sequência de jogos pesada em meio a três competições. A tendência é de que Maurício Barbieri preserve algumas peças no Rio de Janeiro, oportunizando minutagem para jogadores que vem atuando pouco ou que chegaram recentemente.

A boa notícia fica por conta do meia-atacante Ray Breno, que volta a ficar à disposição. O lateral-esquerdo Patryck Lanza está na transição física e pode voltar em um dos dois compromissos diante do Novorizontino — no sábado (28), os clubes se enfrentam pela Sul-Sudeste, e na terça-feira (31) pela segunda rodada da Série B.