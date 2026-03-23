Com 12 gols no segundo tempo, times da Serra finalizam segunda rodada do Gauchão Sub-17

Ju estrou na competição com vitória. Luís Felipe Amorin / @luisfgamorin / Divulgação

A segunda rodada do Gauchão Sub-17 foi de alegria para a maioria dos serranos. Em casa, o Juventude goleou o Sulbrasil por 4 a 1, enquanto o Caxias venceu o Esportivo por 2 a 1. Como visitante, o Gramadense ficou no empate em 2 a 2 com o Novo Hamburgo. Os jogos aconteceram no último sábado (21).

Em 2026, o Ju passa a mandar os jogos dos Estaduais de base no CT Alviverde. O jogo começou com gol do Sulbrasil, aos três minutos do segundo tempo. Mas o Papo não se abalou, e partiu para o ataque, marcando o primeiro gol com Bombarda, aos 14. Aos 18, Matheus Rigotti virou para o Alviverde. Messias, aos 24, e Gui, dez minutos depois, fecharam a goleada jaconera.

Na Montanha dos Vinhedos, o Esportivo recebeu o Caxias. Aos 19 minutos da etapa final, Lopes marcou para o Grená. Aos 31, Eduardo empatou de pênalti, mas pouco comemorou, pois Júlio colocou o time de Caxias do Sul em vantagem quatro minutos depois, para concretizar a primeira vitória grená.

No Estádio do Vale, o Novo Hamburgo abriu o placar no primeiro minuto da etapa final, de pênalti. Aos 39, Enzo empatou para o Gramadense. Nos acréscimos, o Nóia ficou à frente novamente, mas Richard empatou com um golaço de fora da área no lance final.

Na tabela de classificação do Grupo A, o Grená é vice líder, com quatro pontos, atrás do Grêmio no saldo de gols. Já o Esportivo, é 6º, ainda sem pontos. Na Chave B, o Papo também ocupa a segunda posição, com três pontos e o Trem da Serra é 5º colocado, com dois.