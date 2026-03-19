Cobertura do Centenário, folha na Série C e filme: Caxias apresenta projetos em encontro com a imprensa

Clube projeta melhorias em diversas áreas do Caxias. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias atravessa um processo de profunda metamorfose em sua cultura organizacional, buscando consolidar um DNA fundamentado no profissionalismo e na eficiência de processos. A direção grená estabeleceu um modelo de gestão que prioriza o avanços em todas as áreas. Esse novo momento foi detalhado em um encontro com a imprensa nesta quinta-feira (12) no Estádio Centenário. Diversos temas foram abordados, como futebol, infraestrutura e ações culturais.

Reformulação em campo

No âmbito do futebol, a reformulação foi drástica, mas cirúrgica. Com 13 saídas e 13 chegadas, o clube conseguiu oxigenar o elenco sem onerar a folha de pagamento, mantendo-se dentro de um limite orçamentário estratégico. A ideia é ter mais três saídas. Atualmente, o Caxias deve ter uma das dez maiores folhas da Série C, equivalente ao investimento de equipes que conquistaram o acesso recentemente. Esse equilíbrio foi mantido mesmo diante do impacto financeiro de quase R$ 2 milhões de perdas pelas eliminações precoces no Gauchão e Copa do Brasil. Esse é o valor que o clube projeta ter deixado de arrecadar com as quedas na Copa do Brasil e Estadual

O clube também explicou o funcionamento do novo departamento de análise de mercado que buscará monitorar ao menos dez atletas por posição, buscando perfis técnicos, intensos e com imposição física. O suporte aos jogadores agora é integral: desde um aplicativo de gestão que centraliza dados de nutrição, psicologia e medicina, até o apoio de uma profissional de Relações Públicas que atua junto às famílias dos atletas.

Cobertura do Centenário

Direção busca construir cobertura do lado oposto, nas gerais. Nani Chemello / Agencia RBS

A infraestrutura é o segundo pilar dessa transformação, tendo como projeto de maior impacto a cobertura do lado oposto as cadeiras do Estádio Centenário. A obra é tratada como prioridade para oferecer conforto ao torcedor em dias de clima adverso, e será viabilizada por meio de parcerias com empresas, sem comprometer o fluxo de caixa do futebol. Esse modelo de parceria já resultou na nova iluminação de LED, reduzindo a conta de luz de R$ 25 mil para R$ 14 mil. O projeto não está vinculado ao sucesso em campo, anda separadamente, dependendo apenas da finalização das parcerias, pois o projeto arquitetônico está pronto.

Na reunião, o clube revelou que tentou a instalação de placas solares no Estádio Centenário, o que derrubaria o custo da conta de luz para apenas R$ 6 mil mensais. Porém, o projeto foi negado três vezes pela RGE, concessionária de energia.

Paralelamente, o gramado, com 30 anos de uso, já recebeu correções de nivelamento e irrigação, preparando o terreno para a substituição completa da grama. O clube tem a ideia de realizar essa troca para a temporada que vem.

Filme e websérie

Centenário completará 50 anos no mês de setembro. Jeff Botega / Agencia RBS

Por fim, o Caxias entende que o crescimento institucional deve caminhar lado a lado com a preservação de sua identidade. Para celebrar os 90 anos de fundação, completados em 2025, e o cinquentenário do Estádio Centenário, em setembro, o clube lançará o filme "SER GRENÁ 90 ANOS" e uma websérie dedicada à história de sua casa. Ambos os projetos já contam com aprovação via Lei de Incentivo à Cultura e estão em fase de captação de recursos.