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Cobertura do Centenário, folha na Série C e filme: Caxias apresenta projetos em encontro com a imprensa

Clube apresentou novo modelo de gestão com foco em profissionalismo, reformulação do elenco e projetos para infraestrutura

Tiago Nunes

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