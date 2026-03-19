Clássico serrano e estreias: confira os jogos da segunda rodada do Gauchão Sub-17

Papo mandará seus jogos no CT Alviverde. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

A segunda rodada do Gauchão Sub-17 vai começar e os serranos terão seus confrontos no sábado (21). Com clássico da Serra e casa nova, os clubes lutam pela primeira vitória.

Às 10h, o Gramadense enfrenta o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. Já na parte da tarde, às 15h, o Esportivo recebe o Caxias na Montanha dos Vinhedos e o Juventude enfrenta o Sul Brasil, no CT Alviverde.

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O Verdão e o clube de Bento Gonçalves farão suas estreias na competição, depois de folgar na primeira rodada. Já o Grená empatou em 1 a 1 com o Grêmio e o Gramadense ficou no 0 a 0 com o São Luiz, no confronto inicial.

Na tabela de classificação, o Caxias tem um ponto, e ocupa a terceira posição no Grupo A, assim como o Trem da Serra na Chave B. Já o Tivo, no primeiro grupo, e o Ju, na chave B, são 5º colocados, ainda sem pontos.