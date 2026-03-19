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Clássico serrano e estreias: confira os jogos da segunda rodada do Gauchão Sub-17

Esportivo e Caxias se enfrentam, enquanto o Juventude faz seu primeiro jogo em casa e o Gramadense viaja à Novo Hamburgo

Camila Corso

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