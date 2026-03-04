Clássico, revanche e boa fase: Shamell quer conduzir o Caxias Basquete à terceira vitória seguida no NBB

Ala faz sua temporada de despedida do basquete. William Cabral / OFF Photo / Divulgação

O Caxias do Sul Basquete tem um duelo especial na noite desta quinta-feira (5). O adversário será o União Corinthians, às 19h30min, no Ginásio do Sesi, no clássico gaúcho pelo NBB.

Além da rivalidade, o duelo tem um sentimento especial para o time caxiense. É aquele gostinho de revanche. Afinal, nas duas últimas partidas, em Santa Cruz do Sul, a vitória escapou no fim. No primeiro turno, a definição foi apenas na prorrogação: 77 a 75.

— No primeiro turno, teve esse jogo, e no ano passado foi igual. Mas tem volta, tá guardado. Perdemos o jogo no finalzinho e aí depois os caras querem brigar com a gente. Mas, agora a expectativa é de sair com uma vitória, a gente sabe que não é fácil, mas eu acho que vai ser diferente. Eu quero que as coisas sejam diferentes, porque vai ser meu último dentro dessa rivalidade — destacou o ala Shamell, em entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.

O Caxias vem de duas vitória seguidas, contra Paulistano e Osasco. O time segue na 13ª colocação, com 12 triunfos em 27 partidas, mas se reaproximou dos times que estão na briga pelo G-8. Na sequência, a equipe de Shamell ainda enfrenta o Mogi, na segunda-feira (9), e o Vasco, na quarta (11), também dentro do Sesi.

— São três jogos duros, mas a gente tem que defender a nossa quadra. Deixamos escapar no final dois jogos, contra Pinheiros e Bauru. Vamos chegar bem nos playoffs, temos a identidade do nosso time e estamos crescendo — destacou Shamell.

Na sua temporada de despedida, o jogador de 45 anos ainda tem um desafio pela frente. Além de ajudar a equipe a alcançar uma boa posição para os playoffs, o maior cestinha da competição quer alcançar os 10 mil pontos no NBB. Antes do jogo contra o União Corinthians, são 9.750.