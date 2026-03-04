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Duelo gaúcho
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Clássico, revanche e boa fase: Shamell quer conduzir o Caxias Basquete à terceira vitória seguida no NBB

Gambas enfrenta União Corinthians buscando manter sequência de vitórias e se aproximar do G-8 no NBB.

Maurício Reolon

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