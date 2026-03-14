Cinco campeões pela frente: saiba como foram os rivais do Juventude da Série B nos campeonatos estaduais

Ex-treinador do Ju, Thiago Carpini levantou a taça do estadual pelo Fortaleza. Lucas Emanuel / Federação Cearense de Futebol/Divulgação

A caminhada rumo à Série A do Brasileirão de 2027 inicia para o Juventude no próximo domingo (22), na Ressacada, diante do Avaí. Serão 38 rodadas para a equipe de Maurício Barbieri mostrar que a invencibilidade construída dentro de campo no Estadual e na Copa do Brasil não foram obra do acaso.

Mas é bom o clube ficar de olho no que apresentaram seus 19 rivais na luta pelas quatro vaga à elite brasileira em seus respectivos estaduais.

Na edição da Série B de 2026, o Verdão, que foi semifinalista do Gauchão, terá pela frente cinco campeões estaduais: CRB, Fortaleza, Operário-PR, Sport e Goiás ou Atlético-GO, que decidem o título neste fim de semana. Destaque para Thiago Carpini, ex-técnico alviverde e que ergueu a taça pelo Fortaleza.

Além disso, outros cinco clubes ficaram com o vice-campeonato e, assim, tiveram boas campanhas em seus estados. Destaque para o Novorizontino, líder da primeira fase do Paulistão, a equipe de Enderson Moreira eliminou Santos e Corinthians antes de perder o título para o Palmeiras.

Apenas duas equipes foram tão mal que acabaram caindo de divisão e terão que se reinventar na disputa da Série B: Ponte Preta e Athletic-MG.

Confira como foi o desempenho dos adversários do Ju nos estaduais:

AMÉRICA-MG - SEMIFINAL

Caiu nas semifinais para o Atlético-MG. A eliminação veio apenas nos pênaltis (2x4) depois de dois empates em 1 a 1, na Arena MRV, e 0 a 0, no Independência. Na primeira fase terminou como líder do Grupo B, com 15 pontos. No total foram 10 partidas no Mineiro, com quatro vitórias, cinco empates e uma derrota.

ATHLETIC - REBAIXADO

Terminou na lanterna do Grupo C, com sete pontos. Em oito jogos, uma vitória, quatro empates e três derrotas — e, ao lado do Democrata GV, acabou sendo rebaixado.

ATLÉTICO-GO - ESTÁ NA FINAL

Está decidindo o título do estadual com o Goiás, mas perdeu o confronto de ida, no Antônio Accioly, por 2 a 0. O Atlético-GO só ficará com o título no domingo (15) se vencer por três ou mais gols de diferença na Serrinha; se vencer por dois gols, a disputa da taça vai para as cobranças de pênaltis.

AVAÍ - QUARTAS DE FINAL

Caiu nas quartas de final para o Camboriú nos pênaltis (3x4), depois de vencer a partida de ida, fora de casa, por 2 a 1, e perder, por 1 a 0, na volta, dentro da Ressacada.

BOTAFOGO-SP - 10º LUGAR

A equipe de Ribeirão Preto não fez um bom Paulistão e acabou apenas em 10º lugar na primeira fase, ficando fora dos oito melhores que avançaram para a etapa seguinte. Em oito jogos, somou três vitórias, dois empates e três derrotas.

CRB - CAMPEÃO

O CRB conquistou o 36º título do Alagoano depois de se classificar em terceiro lugar na primeira fase. A equipe treinada por Eduardo Barroca superou o ASA por 3 a 0 na partida de ida da final (com direito a dois gols do atacante Mikael, ex-Inter e Sport) e empatou em 1 a 1 na volta, em Arapiraca, levantando a taça. Na semifinais, o CRB venceu duas vezes o maior rival, o CSA, por 2 a 0. Em 11 jogos, venceram sete, empataram duas vezes e sofreram apenas duas derrotas.

CEARÁ - VICE-CAMPEÃO

A equipe treinada por Mozart liderou o Grupo B do Campeonato Cearense, com 10 pontos, e repetiu o feito na segunda fase, terminando em primeiro do Grupo D, com sete. Nas semifinais, não teve dificuldades para golear o Floresta duas vezes ( 3 a 0 e 4 a 0) e garantiu passagem à final contra o Fortaleza. Depois de dois empates em 1 a 1 no Castelão, a taça foi disputada nas cobranças de pênaltis. Juan Alano desperdiçou uma cobrança e o Ceará ficou com o vice ao perder por 5 a 4.

CRICIÚMA - QUARTAS DE FINAL E TAÇA CONSOLAÇÃO

O Tigre, de Eduardo Batista, caiu nas quartas de final do Catarinense para a Chapecoense. Contudo, o Criciúma não ficou sem um troféu. A equipe venceu a Taça ACESC 70 anos, equivalente à Taça Farroupilha no Rio Grande do Sul. Contra o Camboriú, derrota fora de casa, por 1 a 0, e vitória, por 3 a 2 no tempo normal e 8 a 7 nos pênaltis, no Heriberto Hulse.

CUIABÁ - SEGUNDA FASE

Depois de ficar apenas em quinto lugar na primeira fase do Mato-Grossense, o Cuiabá caiu na competição logo na segunda fase. Em partida única disputada contra o Sinop, fora de casa, derrota por 1 a 0. Ao todo foram 10 jogos, com três vitórias, três empates e quatro derrotas.

FORTALEZA - CAMPEÃO

Os cearenses levantaram a taça do Estadual ao derrotar o maior rival nos pênaltis. Depois de dois empates com o Ceará, em 1 a 1, o time de Thiago Carpini venceu por 5 a 4 nas cobranças de penalidades e faturou o 47º troféu do Campeonato Cearense, igualando o Ceará.

GOIÁS - ESTÁ NA FINAL

A equipe treinada por Daniel Paulista está próximo de conquistar o 29º título do Campeonato Goiano. O Goiás entra em campo neste domingo (15), na Serrinha, podendo perder por um gol para o Atlético-GO para ficar com a taça. Na ida, venceu fora de casa, por 2 a 0, e encaminhou o título.

LONDRINA - VICE-CAMPEÃO

O Londrina liderou a primeira fase do Paranaense com 14 pontos em seis jogos disputados. Depois, a equipe de Allan Aal teve dificuldades para superar o São Joseense nas quartas de final: vitória nos pênaltis (3 a 0), depois de dois empates em 1 a 1. O maior desafio veio nas semifinais, quando a equipe superou o Athletico: 2 a 2, em casa, e vitória de 1 a 0 na Arena da Baixada. Na decisão contra o Operário, depois de dois empates sem gols, o Londrina foi derrotado nos pênaltis (4 a 3) e, mesmo invicto, ficou com o vice.

NOVORIZONTINO - VICE-CAMPEÃO

Novorizontino fez a melhor campanha de sua história no Paulistão 2026. Novorizontino / Divulgação

O time de Enderson Moreira superou todas as expectativas e fez um grande campeonato paulista. Líder na primeira fase, a equipe venceu os matas seguintes diante de Santos e Corinthians, parando apenas para o Palmeiras, na final, com duas derrotas ( 1 a 0 e 2 a 1). Foi a melhor campanha do clube na história do Paulistão.

NÁUTICO - VICE-CAMPEÃO

Depois de liderar a primeira fase do Pernambucano, com seis vitórias em sete jogos, o Náutico se classificou diretamente para as semifinais, sem precisar disputar a segunda fase. Na briga por uma vaga à decisão, o time treinado por Hélio dos Anjos venceu o Santa Cruz duas vezes (1 a 0 e 2 a 0). A decepção veio na final da competição contra o Sport. Após o 3 a 3 na Ilha do Retiro, o time levou 3 a 0 nos Aflitos e ficou com o vice-campeonato.

OPERÁRIO-PR - CAMPEÃO

Mesmo ficando com a última das quatro vagas do Grupo B do Paranaense, na primeira fase, o Operário chegou ao título. Nas quartas, a equipe de Luizinho Lopes venceu duas vezes o Azuriz, por 2 a 0. Já nas semifinais, o time superou o Coritiba nos pênaltis (6 a 5), depois de dois empates em 2 a 2. Na decisão com o Londrina, a taça também foi conquistada na marca da cal: 4 a 3 , depois de dois empates sem gols. Foi apenas o terceiro título estadual da história do Operário.

PONTE PRETA - REBAIXADA À SÉRIE A-2

A Macaca teve um mau desempenho no Paulistão. Com dificuldades financeiras de manter o elenco com o salário em dia, o time foi rebaixado à Série A-2 como lanterna da competição. A equipe do técnico Marcelo Fernandes conquistou apenas um ponto em oito jogos.

SPORT - CAMPEÃO

Roger Silva festeja título estadual pelo Sport. Paulo Paiva / Sport/Divulgação

O Leão da Ilha superou o Náutico, nos Aflitos e faturou o 46º título estadual de sua história, sendo o maior campeão pernambucano. Em 18 partidas na competição, o Sport, do técnico Roger Silva, sofreu apenas uma derrota: foram sete vitórias e três empates.

SÃO BERNARDO - 13º LUGAR

A equipe paulista sofreu no Estadual ficando apenas a três pontos do Velo Clube, primeira equipe rebaixada à Série A-2. Com oito pontos (duas vitórias, dois empates e quatro derrotas), o time treinado por Ricardo Catalá terminou em 13º lugar no Paulistão.

VILA NOVA-GO - SEMIFINAL

O Vila fez uma boa campanha na primeira fase do Goianão, ficando atrás apenas do Goiás. Foram 18 pontos em oito jogos. Depois, a equipe comandada por Umberto Louzer (ex-atleta e treinador do Ju) passou pela Anapolina nas quartas (com uma vitória e um empate) e deixou a competição nas semifinais: derrota por 2 a o para o Atlético-GO, fora de casa, e empate sem gols, no OBA.