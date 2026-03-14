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Olho no desempenho
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Cinco campeões pela frente: saiba como foram os rivais do Juventude da Série B nos campeonatos estaduais

10 equipes que vão disputar a Segunda Divisão nacional chegaram a decidir títulos regionais. Por outro lado, duas acabaram sendo rebaixadas

Rafael Rinaldi

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