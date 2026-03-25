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1ª rodada
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Chance para os jovens: com equipe alternativa, Juventude estreia na Copa Sul-Sudeste contra o Sampaio Corrêa-RJ

Clube optou por preservar equipe principal, que permaneceu em Caxias do Sul sob o comando de Maurício Barbieri se preparando para a partida com o Novorizontino, pela segunda rodada da Série B

Rafael Rinaldi

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