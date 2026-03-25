Chance para os jovens: com equipe alternativa, Juventude estreia na Copa Sul-Sudeste contra o Sampaio Corrêa-RJ

Auxiliar Gerson Ramos vai comandar o time no Rio de Janeiro. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Começou a apertar o sapato. O Juventude se vê no final do mês de março em meio a três competições. E nesta quarta-feira (25) vai iniciar para o Verdão a participação na Copa Sul-Sudeste. O primeiro desafio será em Saquarema, diante do Sampaio Corrêa-RJ.

Tendo a Série B do Brasileiro como principal alvo da temporada e a Copa do Brasil como "a galinha dos ovos de ouro" para recuperar quantias que se perderam com o rebaixamento no ano passado e a saída do patrocinador master do clube, a opção da direção e comissão técnica foi a de preservar o elenco principal no torneio nacional.

A delegação que chegou ao Rio de Janeiro é composta majoritariamente por atletas mais jovens, muitos deles da equipe sub-20. Oportunidade para nomes como Kauã Costa, Schaffer, Luiz Eduardo, Kaynan, Matheus Henrique e Gabriel Borges mostrarem que são capazes de figurarem no elenco de cima. Algo que já acontece com o volante Davi Góes e o atacante Scatolin que, no entanto, querem ter mais oportunidades.

Os mais experientes serão o goleiro Pedro Rocha, 27 anos, o volante Iba Ly (23) e o atacante Galego (26). Os demais são jovens de até 23 anos.

— A gente procurou tentar casar todas as coisas na hora de montar o elenco. E eu acho que a gente tem nesse momento um elenco equilibrado, conseguimos ter mais de uma opção por posição. Às vezes, você traz um jogador pensando que ele de repente não vai ser protagonista num primeiro momento, que ele vai te ajudar, mas ele te surpreende positivamente e começa a te dar outro resultado — avaliou o técnico Maurício Barbieri sobre a qualidade do elenco alviverde.

Confiança no projeto

Para a partida contra o Sampaio Corrêa-RJ, Barbieri depositará toda sua confiança no trabalho do auxiliar permanente do clube, Gerson Ramos. O profissional que comandou a equipe principal, interinamente, pela última vez na derrota por 3 a 1 para o Santos, em São Paulo, no Brasileirão 2025, será o treinador na largada do Alviverde na Copa Sul-Sudeste.

Enquanto isso, o grupo principal do Ju ganhará dias preciosos de preparação para a primeira partida em casa pela Série B, diante do Novorizontino, no dia 31. Três dias antes, as duas equipes ainda se enfrentam pela Copa Sul-Sudeste.