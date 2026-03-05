Centroavante encaminha saída do Caxias e retorno para clube de origem

Jeam marcou dois gols com a camisa grená. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O centroavante titular do Caxias no Gauchão não vai permanecer no clube para a sequência de 2026. Jeam está acertando o seu retorno para o Floresta-CE, onde se destacou na Série C do ano passado, despertando o interesse grená.

O atleta chegou ao Centenário no final de 2025, durante a pré-temporada. Somadas as partidas de Gauchão e Copa do Brasil, Jeam marcou dois gols nas 10 vezes em que entrou em campo, mas não convenceu o torcedor. Ele acabou sucumbindo diante de uma equipe desorganizada e que pouco construía ofensivamente.

Para a função, o clube tem um pré-contrato com Salatiel, que está no América-RN.

Com a confirmação da saída de Jeam, serão seis os atletas que já deixaram o clube recentemente. Ainda na disputa da Taça Farroupilha, saíram os volantes Dudu Vieira e Wellington Reis, além do meia Tomas Bastos. Nesta semana, o centroavante Gustavo Nescau e o zagueiro Carlos Henrique não tiveram seus vínculos renovados.