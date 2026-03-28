Centroavante é confirmado como novo reforço do Caxias

Jogador de 33 anos estava no América-RN. SER Caxias / Divulgação

O Caxias oficializou nesta sexta-feira (27) a contratação do centroavante Salatiel. O jogadorde 33 anos chega após passagem pelo América-RN, conquistando o título potiguar.

O atleta tem 12 jogos nesta temporada e três gols marcado pelo alvirrubro do nordeste. No ano passado, ele fez 14 jogos e quatro gols pelo time do Rio Grande do Norte.

O centroavante tem no seu currículo a artilharia da Série C e passagens por clubes como Náutico, Sampaio Corrêa, Remo, Londrina, Botafogo-SP, Ituano e XV de Piracicaba.