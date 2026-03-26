Centroavante define seu futuro e vai reforçar o Caxias na Série C

Salatiel fecha a lista de 15 reforços na reformulação da Série C. Gabriel Leite / América FC / Divulgação

O Caxias finalizou o seu ciclo de contratações para a temporada de 2026 antes do começo da Série C do Brasileiro. Com a janela de transferências encerrando-se nesta sexta-feira (27), o clube irá inscrever os últimos dois reforços que buscava. O lateral-direito Vitor Gabriel chega nesta sexta. O outro é o centroavante Salatiel, 33 anos.

O camisa 9 vai efetivar o seu pré-contrato com o Caxias. O vínculo dele com o América-RN iria até o fim de abril. Assim, ele não poderia ser inscrito nesta janela e teria de esperar a próxima no meio do ano.

Nesta quinta-feira (26), Salatiel conseguiu se desvincular da equipe potiguar. Assim, ele chega a Caxias do Sul para ser integrado ao elenco de jogadores. O atacante vem com ritmo de jogo, pois estava jogando pelo América.