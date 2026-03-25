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Centroavante com pré-contrato vira dúvida no Caxias, e clube acelera busca por lateral

Grená busca reforços para lateral direita e ataque, mas contratação de camisa 9 depende de liberação que não deve ocorrer 

Tiago Nunes

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