Centroavante com pré-contrato vira dúvida no Caxias, e clube acelera busca por lateral

Salatiel defende o América-RN desde o começo do ano. Gabriel Leite / América FC / Divulgação

O Caxias ainda tem mais dois dias para encaminhar reforços antes da estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. A janela da transferências dos estaduais encerra no dia 27 de março. Esse pode ser um empecilho para a vinda de um atleta que tem pré-contrato com o clube.

O centroavante Salatiel defende o América, do Rio Grande do Norte, e estaria livre somente no fim do mês de abril, após o fechamento da janela. O jogador não conseguiu se desvincular do clube antes. O imbróglio pode fazer o Grená buscar outro camisa 9 nessa reta final.

— Ainda vem um lateral e um camisa 9. Eu não posso te garantir que o 9 é o Salatiel. Hoje, eu não posso cravar. Ele tem uma pendência de contrato no América, ele precisa resolver a vida dele. É um jogador que interessa, mas a gente vai trazer um novo, isso posso garantir para vocês, mas não posso te cravar que é o Salatiel — explicou o executivo de futebol do Caxias Farnei Coelho.

Outra posição que o Caxias tem pressa é para a lateral direita. Com Felipe Albuquerque à disposição, o técnico Marcelo Cabo não conta com outro jogador, pois Ronei, além de não comprovar em campo, está lesionado.