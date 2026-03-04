CBF detalha formato e Caxias conhece as novidades da Série C do Brasileirão 2026

Reunião ocorreu na tarde desta quarta-feira (4). Jeferson Ribeiro / CBF / Caxias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na tarde desta quarta-feira (4) o Conselho Técnico do Brasileirão Série C de 2026, em sua sede no Rio de Janeiro. O evento, que contou com a presença do Caxias e representantes dos 19 clubes, apresentou aos participantes os detalhes da competição. A estreia Grená será fora de casa contra o Brusque, em Santa Catarina. O vice-presidente Grená Jaime Bellicanta esteve na reunião.

Esta será a última edição com 20 times, antes da adoção do formato com 24 equipes em 2027 e com 28 em 2028.

Com transmissão de Band, SportyNet e Canal do Benja, a Série C terá a participação de clubes das cinco Regiões do Brasil e será disputada de 5 de abril a 25 de outubro, em 27 datas, todas no fim de semana, com 216 jogos.

Na primeira fase, serão 19 rodadas para conhecer os oito classificados à segunda fase. Esta etapa será dividida em dois grupos, com quatro equipes em cada. Os dois primeiros colocados de cada chave garantirão acesso à Série B de 2027, enquanto os líderes irão brigar pelo título na final.

O campeão se classifica de forma direta para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Ao final da primeira fase, os dois últimos colocados descenderão para a Série D de 2027.

Registros e participação de jogadores

Até o dia 4 de setembro, os clubes poderão inscrever o número máximo de 50 atletas, entre os quais no máximo oito poderão ser substituídos até 25 de setembro.

Os registros dos atletas profissionais podem ser realizados na exceção doméstica - diz respeito exclusivamente a movimentações nacionais de atletas que disputaram os Campeonatos Estaduais e aplica-se apenas a jogadores que comprovem participação no Estadual -, vigente a partir desta quarta-feira (4) e válida até 27 de março.

Podem ser feitos também na segunda janela, de 20 de julho a 11 de setembro. A primeira janela se deu entre 5 de janeiro e 3 de março.

Um atleta somente poderá ser inscrito por outro clube do Brasileiro Série C 2026, após o início do campeonato, se tiver atuado em um número máximo de 12 partidas pelo clube de origem. Considera-se como atuação o ato do atleta entrar em campo para a disputa da partida, desde o início ou no decorrer da mesma.

O atleta que tenha atuado por um clube no campeonato somente poderá atuar por mais um clube. Uma vez iniciado o campeonato, cada clube poderá inscrever até cinco atletas que tenham anteriormente atuado por outros clubes no Brasileiro Série C 2026, sendo no máximo três atletas oriundos de um mesmo clube.

Logística

A CBF manterá o custeio das despesas de logística (transporte, hospedagem e alimentação para 32 componentes, entre atletas e integrantes das comissões técnicas dos clubes visitantes), arbitragem e exames antidoping.