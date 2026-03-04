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CBF detalha formato e Caxias conhece as novidades da Série C do Brasileirão 2026

Competição terá 216 jogos entre abril e outubro, com acesso dos quatro melhores à Série B de 2027 

Tiago Nunes

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