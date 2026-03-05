Caxias vai criar Departamento de Análise de Mercado e define nome do profissional 

Elenco do Caxias deve ter mais saídas nos próximos dias. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A reestruturação do Caxias ganhou um pilar estratégico nesta semana com a decisão de implementar um Departamento de Análise de Mercado no Estádio Centenário. A iniciativa foi uma das primeiras e principais demandas apresentadas pelo novo executivo de futebol, Farnei Coelho, que busca profissionalizar o monitoramento de atletas para reduzir a margem de erro nas contratações e otimizar a montagem do elenco para a Série C.

Segundo o executivo, o segredo para um futebol vencedor a longo prazo reside na antecipação e no critério técnico rigoroso. Farnei defende que o clube deve ser ativo na busca por reforços, trabalhando de uma janela de transferências para a outra.

— A gente precisa de um departamento de mercado. O nosso departamento de mercado tem que ser ativo, a gente tem que ter um departamento bem montado para isso. No departamento de mercado, eu defino o modelo de jogo. Qual modelo de jogo o Caxias quer jogar? Dentro do modelo do jogo tu define o perfil de atletas que tu vai ter — afirmou o executivo.

A chegada de Lucas Franco

Para chefiar o novo setor, o Caxias encaminhou a contratação de Lucas Franco, profissional que possui experiência recente no futebol paulista. Franco encerrou um ciclo de 15 meses no Departamento de Futebol do Guarani de Campinas e deverá chegar à Serra para colocar em prática o modelo de monitoramento detalhado por Farnei.

O plano de trabalho prevê que o Caxias passe a monitorar entre 10 a 20 atletas por posição, analisando cerca de dez jogos de cada alvo antes de iniciar qualquer contato formal. Farnei Coelho acredita que essa metodologia facilitará não apenas as chegadas, mas também a gestão das saídas do elenco.