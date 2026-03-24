Esportes

Na estreia
Notícia

Caxias promove ação contra o feminicídio e leva reflexão ao Estádio Centenário na Copa Sul-Sudeste

Nos primeiros meses de 2026, o RS já registra 23 feminicídios; clube fará ações de conscientização durante a partida

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS