Caxias promove ação contra o feminicídio e leva reflexão ao Estádio Centenário na Copa Sul-Sudeste

Caxias prepara ações para jogo da abertura da Copa Sul-Sudeste. Vitor Soccol / Divulgação

O futebol mobiliza, emociona e une. Mas também pode, e deve, provocar reflexão. Diante do alarmante cenário de violência contra a mulher no Rio Grande do Sul, o Caxias realiza uma ação especial de conscientização durante a partida desta terça-feira pela estreia na Copa Sul-Sudeste. A iniciativa acontece no confronto entre Caxias e Operário, às 19h.

— Mais do que números, são histórias interrompidas. Mais do que um minuto de silêncio, é um chamado coletivo à responsabilidade — declarou o Caxias nas redes sociais.

Nos primeiros meses de 2026, o estado registra 23 feminicídios. Em média, uma mulher é vítima desse tipo de crime a cada três dias. Para que essas 23 vidas não sejam esquecidas, o clube promoverá uma série de ações simbólicas:

:: 23 balões pretos serão posicionados na arquibancada, cada um representando uma vítima;

:: Aos 23 minutos de jogo, o telão exibirá uma mensagem de conscientização;

:: Antes da partida, será conduzida ao campo uma faixa com mensagem contra a violência, posteriormente erguida pelos atletas para registro oficial do momento;

:: Os torcedores receberão leques com o “Violentômetro”, ferramenta que ajuda a identificar e reconhecer os diferentes níveis de violência.

A ação conta com o apoio da Coordenadoria da Mulher, vinculada à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, da Prefeitura de Caxias do Sul, da Rede de Proteção a Mulher e da Catê Uniformes Esportivos.