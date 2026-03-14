Caxias projeta dois reforços e mais cinco saídas para fechar o elenco

Elenco segue a rotina de treinos antes da estreia na Copa Sul-Sudeste. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O processo de reformulação do Caxias segue a todo vapor no Estádio Centenário. Mesmo com a "limpa" que já resultou na despedida de 12 jogadores, o clube ainda não considera o grupo fechado para as estreias na Série C e na Copa Sul-Sudeste. Sob o comando do técnico Marcelo Cabo, a diretoria trabalha para anunciar, ao menos, mais dois reforços nos próximos dias.

O foco da direção grená está concentrado em duas funções específicas que hoje são consideradas carentes no plantel. O clube tenta um lateral-direito, pois com a saída de Thiago Ennes e a lesão de Ronei, o setor ficou desguarnecido. Atualmente, apenas Dija está disponível para a função, mas o atleta foi pouco aproveitado neste início de ano. Recentemente, o clube anunciou Felipe Albuquerque.

O segundo nome que a direção tenta fechar é um meia de articulação. O clube busca um "camisa 10" para qualificar a criação de jogadas, preenchendo o vazio deixado pelas saídas no setor. Atualmente, a posição conta com João Lucas e Yan Rolim.

Lista de dispensas irá aumentar

Se por um lado o clube busca novos rostos, por outro, a barca de saídas deve ganhar novos passageiros. Conforme apuração do Pioneiro, o Caxias avalia a situação de mais cinco atletas que podem não fazer parte dos planos para a sequência de 2026.

Os nomes que podem deixar o Centenário são: Léo Lang (Goleiro), Joilson (Zagueiro), Ronei (Lateral-direito), Lucas Cândido (volante) e Yann Rolim (meia).