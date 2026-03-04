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Caxias pode ter um ex-jogador como vice de futebol

Presidente destaca prioridade em reestruturação técnica e financeira após eliminações, buscando vice de futebol com identificação ao clube

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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