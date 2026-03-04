Caxias pode ter um ex-jogador como vice de futebol

Roberto de Vargas falou ainda sobre a temporada de 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Em entrevista concedida ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, diretamente da Festa da Uva, o presidente do Caxias, Roberto De Vargas, detalhou a reestruturação do clube após as eliminações recentes na temporada. Uma das grandes novidades reveladas pelo mandatário é a possibilidade de o Grená contar com um ex-jogador, com forte identificação com a instituição, para assumir a vice-presidência de futebol.

Sobre essa formatação, o dirigente explicou que a ideia ainda está sendo maturada, mas impôs critérios para a escolha:

— O vice de futebol é um cargo político, e portanto a gente quer escolher muito bem. Estamos pensando em mudar o estilo do vice-presidente, talvez com um ex-jogador, um cara de vestiário, um cara que entende a voz do boleiro. Não tem nada definido, tem nomes, estamos conversando, trabalhando, mas mas não tem data — afirmou o presidente que completou:

— A gente está ainda tentando formatar essa função especificadamente, mas se for um jogador, tem que ser do Caxias, tem que ser jogador que passou no Caxias, e um jogador de expressão.

Ao justificar as saídas de Francisco Corsetti e do executivo Léo Franco, De Vargas foi enfático ao atribuir as mudanças à falta de desempenho técnico.

— As duas saídas se deram pelos resultados dentro de campo. O resultado diz tudo e, não vindo o resultado no futebol, tem que haver mudanças — declarou.

Segundo o presidente Grená, o impacto financeiro das quedas no Gauchão e na Copa do Brasil é grande, especialmente pela ausência das rendas de bilheteria e premiações, mas a prioridade agora é encontrar soluções para não comprometer a sequência do ano.

— É a grande questão. A gente está pensando, vendo o que vai fazer, mas vai fazer alguma coisa — resumiu.

ELENCO

Sobre a reformulação do elenco, o presidente esclareceu que o clube trabalha para evitar prejuízos maiores com rescisões unilaterais, buscando recolocar os atletas em outras equipes.

— A gente está tentando reformular o elenco colocando o jogador, não simplesmente dispensando... estamos fazendo o negócio. E até agora, já se colocou quatro — revelou o mandatário.

Apesar do momento de apreensão, De Vargas demonstrou confiança na recuperação técnica do Caxias, concluindo que o foco total é a montagem de um grupo competitivo: