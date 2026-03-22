Caxias oficializa volante do Fluminense para a Série C

O Caxias anunciou, neste domingo (22), mais uma contratação para a sequência de 2026. Luis Fernando, volante, foi oficializado pelo clube grená.
Aos 21 anos, o novo jogador do Caxias chega por empréstimo do Fluminense. Luis Fernando fez toda a sua formação e profissionalização pela equipe carioca.
O jogador tem contrato com a equipe carioca e uma multa de 50 milhões de euros. Ele teve participação em apenas um jogo no Carioca deste ano.
Já em Caxias do Sul, o atleta treina normalmente com o restante do elenco, inclusive ele participou do jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas. Ele marcou um dos gols na vitória por 10 a 0.
O volante aguarda seu nome ser publicado no BID da CBF para fazer sua estreia com a camisa do Caxias. Na terça-feira (24), às 19h, o Grená enfrenta o Operário-PR, no Estádio Centenário.