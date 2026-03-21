Caxias oficializa contratação de zagueiro que estava em clube paulista

O zagueiro Gabriel Moraes foi anunciado neste sábado (21) como novo reforço do Caxias para a sequência da temporada. Ele é o 11º nome oficializado dentro da reformulação do elenco grená após as eliminações no Estadual e na Copa do Brasil.
Moraes, de 23 anos. disputou o Paulistão pelo Velo Clube. Em 2024, conquistou a Série A2 pela equipe paulista. Também acumula passagens pelo União São João e Cianorte.
O zagueiro chega por empréstimo até o fim da Série C de 2026. O atleta está em Caxias do Sul e já teve seu nome publicado no BID da CBF. O primeiro desafio será diante do Operário-PR, terça-feira (24), às 19h, no Estádio Centenário, na estreia da Copa Sul-Sudeste.