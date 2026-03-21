Caxias oficializa contratação de zagueiro que estava em clube paulista

Jogador vem por empréstimo do Velo Clube. SER Caxias / Divulgação

O zagueiro Gabriel Moraes foi anunciado neste sábado (21) como novo reforço do Caxias para a sequência da temporada. Ele é o 11º nome oficializado dentro da reformulação do elenco grená após as eliminações no Estadual e na Copa do Brasil.

Moraes, de 23 anos. disputou o Paulistão pelo Velo Clube. Em 2024, conquistou a Série A2 pela equipe paulista. Também acumula passagens pelo União São João e Cianorte.