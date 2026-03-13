Caxias joga na abertura e Juventude estreia no Rio de Janeiro: confira a tabela detalhada da Copa Sul-Sudeste

Torneio reunirá 12 equipes de seis estados. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

O Estádio Centenário será o palco do jogo de abertura da inédita Copa Sul-Sudeste. Na terça-feira, dia 24, às 19h, o Caxias recebe o campeão paranaense, o Operário.

Já o Juventude estreará na competição um dia depois, diante do Sampaio Corrêa-RJ. A partida está inicialmente marcada para o Lourival Gomes, em Saquarema. No entanto, a liberação do estádio só ocorrerá mediante a liberação dos laudos, algo que ainda não aconteceu.

O aguardado clássico Ca-Ju 291 está confirmado para o dia 9 de abril, uma quinta-feira, às 19h, no Estádio Centenário, e é válido pela terceira rodada.

A sexta e última rodada da primeira fase ocorre no dia 6 de maio, mas os confrontos ainda não tem horários definidos.

A competição

Na chave A, do Caxias, ainda estão: Sampaio Corrêa-RJ, Novorizontino, Tombense, Cianorte e Chapecoense. Já o Grupo B, do Juventude, é composto por Volta Redonda, São Bernardo, América-MG, Operário-PR e Avaí.

Pelo regulamento da Copa Sul-Sudeste, na primeira fase os seis times do Grupo A enfrentam os da chave B em turno único. As duas melhores equipes colocadas em cada grupo se classificam para as semifinais. Nesta etapa, o enfrentamento será entre times da mesma chave para a definição dos dois finalistas.

Confira a tabela da 1ª fase:

1ª rodada

24/3 - terça-feira

19h - Caxias x OperárioPR

25/3 - Quarta-feira

19h - Sampaio Corrêa-RJ x Juventude

2ª rodada

28/3 - sábado

21h30min - Juventude x Novorizontino

29/3 - Domingo

19h30min - América-MG x Caxias

3ª rodada

9/4 - quinta-feira

19h - Caxias x Juventude

4ª rodada

15/4 - quarta-feira

21h15min - Juventude x Chapecoense

21h30min - Avaí x Caxias

5ª rodada

30/4 - quinta-feira

20h - Cianorte x Juventude

21h15min - Caxias x Volta Redonda

6ª rodada

6/5 - quarta-feira (sem data)

São Bernardo x Caxias

Juventude x Tombense