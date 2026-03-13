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Caxias joga na abertura e Juventude estreia no Rio de Janeiro: confira a tabela detalhada da Copa Sul-Sudeste

Dupla Ca-Ju conheceu datas e horários dos confrontos do torneio inédito que inicia no dia 24

Rafael Rinaldi

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Maurício Reolon

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