Caxias joga na abertura e Juventude estreia no Rio de Janeiro: confira a tabela detalhada da Copa Sul-Sudeste

O Estádio Centenário será o palco do jogo de abertura da inédita Copa Sul-Sudeste. Na terça-feira, dia 24, às 19h, o Caxias recebe o campeão paranaense, o Operário.
Já o Juventude estreará na competição um dia depois, diante do Sampaio Corrêa-RJ. A partida está inicialmente marcada para o Lourival Gomes, em Saquarema. No entanto, a liberação do estádio só ocorrerá mediante a liberação dos laudos, algo que ainda não aconteceu.
O aguardado clássico Ca-Ju 291 está confirmado para o dia 9 de abril, uma quinta-feira, às 19h, no Estádio Centenário, e é válido pela terceira rodada.
A sexta e última rodada da primeira fase ocorre no dia 6 de maio, mas os confrontos ainda não tem horários definidos.
A competição
Na chave A, do Caxias, ainda estão: Sampaio Corrêa-RJ, Novorizontino, Tombense, Cianorte e Chapecoense. Já o Grupo B, do Juventude, é composto por Volta Redonda, São Bernardo, América-MG, Operário-PR e Avaí.
Pelo regulamento da Copa Sul-Sudeste, na primeira fase os seis times do Grupo A enfrentam os da chave B em turno único. As duas melhores equipes colocadas em cada grupo se classificam para as semifinais. Nesta etapa, o enfrentamento será entre times da mesma chave para a definição dos dois finalistas.
Confira a tabela da 1ª fase:
1ª rodada
24/3 - terça-feira
19h - Caxias x OperárioPR
25/3 - Quarta-feira
19h - Sampaio Corrêa-RJ x Juventude
2ª rodada
28/3 - sábado
21h30min - Juventude x Novorizontino
29/3 - Domingo
19h30min - América-MG x Caxias
3ª rodada
9/4 - quinta-feira
19h - Caxias x Juventude
4ª rodada
15/4 - quarta-feira
21h15min - Juventude x Chapecoense
21h30min - Avaí x Caxias
5ª rodada
30/4 - quinta-feira
20h - Cianorte x Juventude
21h15min - Caxias x Volta Redonda
6ª rodada
6/5 - quarta-feira (sem data)
São Bernardo x Caxias
Juventude x Tombense