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Caxias inicia semana com expectativa de anúncio de novo vice, reforços e dispensas

Centroavante Gustavo Nescau, com contrato encerrando em março, é um dos atletas que não deve permanecer no clube

Rafael Rinaldi

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