Caxias inicia semana com expectativa de anúncio de novo vice, reforços e dispensas

Nescau marcou três gols pela equipe grená. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Após o anúncio de Farnei Coelho como novo executivo de futebol, o Caxias alterou a programação de treinos do grupo de atletas. Inicialmente marcada para esta segunda-feira (2), a reapresentação do elenco passou para quarta-feira (4), às 15h, no Estádio Centenário.

Fora de campo, a direção ainda irá definir nos próximos dias o nome do novo vice de futebol para ocupar o cargo deixado por Francisco Corsetti.

SAÍDAS E NOVOS REFORÇOS

O centroavante Gustavo Nescau e o meia Yann Rolim, com contrato encerrando em março, não devem permanecer para a disputa da Copa Sul-Sudeste e Série C do Brasileiro.

Com eles, o Caxias deve anunciar até 10 dispensas e já trabalha para anunciar novas contratações.