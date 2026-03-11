Caxias encaminha acerto com zagueiro e lateral ex-Grêmio para a Série C

Lateral Felipe Albuquerque chegou a atuar no profissional do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio

Mais caras novas devem desembarcar no Estádio Centenário nesta semana na intertemporada do técnico Marcelo Cabo. Pelo menos mais dois nomes estão acertados com o clube.

O primeiro deles é o zagueiro Gabriel Moraes, conhecido como Mancha, de 23 anos. O atleta deve chegar nos próximos dias por empréstimo do Cianorte. No Velo Clube, ele fez sete jogos neste ano. No fim de 2025, Moraes entrou em campo em 10 jogos pela equipe e outros 11 pelo Cianorte. Ele é formado no Rio Claro-SP.

Outro nome encaminhado é o do lateral-direito Felipe Albuquerque, 26 anos. O jogador começou o ano no Grêmio Prudente. Em 14 jogos, ele marcou dois gol em 14 jogos e tem uma assistência. Na temporada passada, ele defendeu a Inter de Limeira e o CSA. Na equipe de Alagoas, foram 17 jogos. Ele também passou por ABC e Chapecoense.

Albuquerque começou a carreira nas categorias de base do Grêmio, onde se profissionalizou. O lateral chegou a estrear no profissional em 2017. Na temporada de 2020, o jovem foi emprestado ao Brasil de Pelotas, onde atuou em 24 partidas. No ano seguinte foi novamente cedido, mas para a Ponte Preta, com 37 jogos.

O lateral chega para suprir a saída de Thiago Ennes, que anunciou sua saída do Centenário e irá vestir a camisa do Santa Cruz.