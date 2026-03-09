Caxias deve acertar saída de atacante e chegada de meia ex-Athletico-PR

Atacante chegou no ano passado no Estádio Centenário. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

A reformulação no elenco de jogadores do Caxias prossegue com a intertemporada forçada que o técnico Marcelo Cabo ganhou com a eliminação do Grená na segunda fase da Copa do Brasil. O clube trabalha em duas frentes, na saída de jogadores e em contratações.

A lista de baixas deve aumentar no Estádio Centenário, mas esse é um processo mais lento, pois o clube não pretende fazer rescisões de imediato. O objetivo é recolocar os atletas em outros times. O atacante Douglas Skilo é um que deve deixar o time. Ele não treinou no domingo e deve ir para o interior paulista. A Ferroviária tem interesse no atleta.

Em 32 jogos, o atacante teve um gol e duas assistências com a camisa Grená. No ano de 2025, ele perdeu espaço e foi para o banco de reservas. Porém, ressurgiu em 2026 como capitão do time com a chegada de Marcelo Cabo. Agora, deve seguir a carreira sem a camisa Grená.

Por outro lado, um meia rodado deve ser contratado após a saída de Tomas Bastos. Entre os nomes, Ravanelli, 28 anos. O atleta deve chegar por empréstimo do Capivariano. Ele estava no Itabaiana, mas só entrou em campo em um jogo pelo time sergipano. No currículo, o camisa 10 tem passagens por clubes como Chapecoense, Ponte Preta e futebol do Exterior.