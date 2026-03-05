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Caxias deixará de arcar com mais de 250 mil para ter a posse total do CT, após acordo com a prefeitura e Banrisul

Acordo viabiliza construção de pavilhões para recicladores, regulariza entorno do Estádio Centenário e elimina dívidas municipais ao Grená

Tiago Nunes

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