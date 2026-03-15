Caxias contrata meia destaque no futebol paulista: "Ele é craque", diz dirigente

Matheus Anjos estava desde o ano passado no Primavera-SP. Primavera / Divulgação

O Caxias acertou a contratação do meia Matheus Anjos, de 27 anos, destaque do Primavera, de São Paulo. O jogador chega ao Estádio Centenário por empréstimo junto ao clube paulista até o final de disputa da Série C do Brasileiro.

O vínculo do atleta com o Primavera-SP permanece até dezembro de 2027. Em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, na semana passada, o executivo de futebol grená, Farnei Coelho, havia revelado o interesse na contratação do atleta.

— O Matheus Anjos é um craque, muito bom jogador. Se a gente tivesse possibilidade, óbvio que estaria na pauta, e é um dos jogadores que a gente está monitorando, isso a gente pode garantir para o torcedor — afirmou o dirigente.

Desde 2025 no Primavera, Matheus Anjos atuou em 39 jogos, com dois gols e duas assistências, sendo destaque na equipe do então técnico Fernando Marchiori no acesso dos paulistas à Série A-1 do estadual no ano passado.

O meia ainda atuou em equipes como Capital-DF, Remo, ABC, Ponte Preta e Athletico (onde completou seu trabalho de base).

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