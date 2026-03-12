Caxias contrata mais dois reforços e tem interesse em volante com multa de 50 milhões de euros do Fluminense 

Jovem promessa do Fluminense, Luis Fernando, entra no radar do Caxias. Mailson Santana / Fluminense / Divulgação

As chegadas de reforços seguem no Estádio Centenário. Dois nomes que ainda não foram anunciados já treinam no Caxias, sob o comando do técnico Marcelo Cabo.

O primeiro deles é o volante Grigor, 25 anos, que chegou por empréstimo do Rio Branco-SP. Ele ainda tem passagens por clubes como Ituano e XV de Piracicaba. Seu último time foi o Osasco-SP, onde teve 10 jogos, um gol e duas assistências.

Outro nome que está no Centenário é o atacante Gaspar, 23 anos, do Avaí. Ele vem por empréstimo do time catarinense. O atleta também já defendeu o Cascavel e o Atlético Tubarão. Neste ano, ele teve nove jogos, com uma assistência. Em 2025, o atacante entrou em campo 25 jogos, com um gol e duas assistências.

Possível reforço com multa milionária

O Grená também deve fechar a contratação do volante Luis Fernando, de 21 anos. O atleta é uma joia da base do Fluminense. O clube tenta acertar o empréstimo do atleta.

No ano de 2023, Luis Fernando renovou seu contato com o time carioca até 2027. A multa rescisória do jogador é de 50 milhões de euros.