Caxias contrata mais dois reforços e tem interesse em volante com multa de 50 milhões de euros do Fluminense 

As chegadas de reforços seguem no Estádio Centenário. Dois nomes que ainda não foram anunciados já treinam no Caxias, sob o comando do técnico Marcelo Cabo.
O primeiro deles é o volante Grigor, 25 anos, que chegou por empréstimo do Rio Branco-SP. Ele ainda tem passagens por clubes como Ituano e XV de Piracicaba. Seu último time foi o Osasco-SP, onde teve 10 jogos, um gol e duas assistências.
Outro nome que está no Centenário é o atacante Gaspar, 23 anos, do Avaí. Ele vem por empréstimo do time catarinense. O atleta também já defendeu o Cascavel e o Atlético Tubarão. Neste ano, ele teve nove jogos, com uma assistência. Em 2025, o atacante entrou em campo 25 jogos, com um gol e duas assistências.
Possível reforço com multa milionária
O Grená também deve fechar a contratação do volante Luis Fernando, de 21 anos. O atleta é uma joia da base do Fluminense. O clube tenta acertar o empréstimo do atleta.
No ano de 2023, Luis Fernando renovou seu contato com o time carioca até 2027. A multa rescisória do jogador é de 50 milhões de euros.
O atleta fez um jogo pelo profissional do clube nesta temporada. Pelo Campeonato Carioca, o jogador esteve em campo na vitória por 2 a 1 sobre o Madureira. Ele esteve em campo por cinco minutos. Na temporada passada, no sub-20, o jovem fez 15 jogos.