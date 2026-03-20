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Caxias conhece datas e horários dos primeiros jogos na Série C do Brasileiro

Equipe grená fará sua estreia contra o Brusque, fora de casa. Primeiro jogo no Centenário será depois do clássico Ca-Ju pela Sul-Sudeste

Maurício Reolon

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