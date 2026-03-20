Caxias conhece datas e horários dos primeiros jogos na Série C do Brasileiro

Time de Marcelo Cabo foi reformulado para os próximos desafios. Porthus Junior / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (19) a tabela detalhada das cinco primeiras rodadas da Série C do Brasileirão. A estreia será contra o Brusque, em Santa Catarina, no dia 4 de abril, sábado, às 18h.

O primeiro compromisso no Estádio Centenário será dia 12, domingo, às 17h, contra o Confiança-SE. Em meio aos dois jogos, o Grená terá o clássico Ca-Ju pela Copa Sul-Sudeste, também no Centenário.

O grupo grená passou por uma grande reformulação para as duas competições nacionais. Foram 13 reforços contratados e 13 saídas até o momento.

Confira abaixo a sequência grená na competição nacional:

TABELA

1ª rodada

4/4 (sábado) - 18h

Brusque x Caxias

(Transmissão: Sportynet)

2ª rodada

12/4 (domingo) - 17h

Caxias x Confiança

(Transmissão: Sportynet)

3ª rodada

18/4 (sábado) - 18h15min

Volta Redonda x Caxias

(Transmissão: Sportynet)

4ª rodada

27/4 (segunda) - 20h

Caxias x Ypiranga

(Transmissão: Sportynet)