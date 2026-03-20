Caxias conhece datas e horários dos primeiros jogos na Série C do Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (19) a tabela detalhada das cinco primeiras rodadas da Série C do Brasileirão. A estreia será contra o Brusque, em Santa Catarina, no dia 4 de abril, sábado, às 18h.
O primeiro compromisso no Estádio Centenário será dia 12, domingo, às 17h, contra o Confiança-SE. Em meio aos dois jogos, o Grená terá o clássico Ca-Ju pela Copa Sul-Sudeste, também no Centenário.
O grupo grená passou por uma grande reformulação para as duas competições nacionais. Foram 13 reforços contratados e 13 saídas até o momento.
Confira abaixo a sequência grená na competição nacional:
TABELA
1ª rodada
4/4 (sábado) - 18h
Brusque x Caxias
(Transmissão: Sportynet)
2ª rodada
12/4 (domingo) - 17h
Caxias x Confiança
(Transmissão: Sportynet)
3ª rodada
18/4 (sábado) - 18h15min
Volta Redonda x Caxias
(Transmissão: Sportynet)
4ª rodada
27/4 (segunda) - 20h
Caxias x Ypiranga
(Transmissão: Sportynet)
5ª rodada
3/5 (domingo) - 17h
Amazonas x Caxias
(Transmissão: Sportynet e Canal do Benja)