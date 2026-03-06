Caxias confirma criação do Departamento de Análise de Mercado

Lucas Franco estava no Guarani, de Campinas. Caxias / Divulgação

A reestruturação imposta pela direção do Caxias no Departamento de Futebol, culminou na criação do setor de Análise de Mercado. A iniciativa foi uma das primeiras e principais demandas apresentadas pelo novo executivo de futebol, Farnei Coelho, que buscou profissionalizar o monitoramento de atletas para reduzir a margem de erro nas contratações e otimizar a montagem do elenco para a Série C.

E o profissional escolhido para ocupar esse novo setor é Lucas Franco, que estava no Guarani. A oficialização do departamento ocorreu na tarde desta sexta-feira (6).