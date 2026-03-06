Caxias confirma criação do Departamento de Análise de Mercado

A reestruturação imposta pela direção do Caxias no Departamento de Futebol, culminou na criação do setor de Análise de Mercado. A iniciativa foi uma das primeiras e principais demandas apresentadas pelo novo executivo de futebol, Farnei Coelho, que buscou profissionalizar o monitoramento de atletas para reduzir a margem de erro nas contratações e otimizar a montagem do elenco para a Série C.
E o profissional escolhido para ocupar esse novo setor é Lucas Franco, que estava no Guarani. A oficialização do departamento ocorreu na tarde desta sexta-feira (6).
Franco atuava desde 2024 como Analista de Desempenho e Mercado no time de Campinas. Em sua trajetória, também acumula experiências no Londrina, como Analista de Desempenho, e no Apucarana Sports, onde exerceu funções como Analista de Desempenho, auxiliar técnico e treinador.