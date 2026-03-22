Caxias começa venda de ingressos para estreia na Copa Sul-Sudeste

Depois de um mês sem jogos, torcedor retornará ao Centenário. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

Na próxima terça-feira (24), o Caxias volta a campo para sua estreia na Copa Sul-Sudeste. Às 19h, a equipe grená enfrentará o Operário-PR, no Estádio Centenário, pela 1ª rodada da competição nacional.

O clube já iniciou a venda de ingressos para o confronto, com o valor de R$ 50 para a arquibancada. Vale lembrar que todos os torcedores devem fazer o cadastramento da facial no site da Minha Entrada ou direto no aplicativo de sócios "S.E.R. Caxias" para acessar ao estádio.

A promoção “Futuro Grená” também segue. Crianças e jovens de 12 a 18 anos incompletos poderão acessar ao Centenário de forma gratuita, mediante cadastro e registro de reconhecimento facial realizados na Sala de Sócios. Além disso, as crianças de até 14 anos, que vierem ao jogo, acompanhada dos pais, ganham uma camisa infantil exclusiva. As camisas serão entregues nos acessos da geral, social e cadeiras e são limitadas.

Confira abaixo o serviço de jogo completo:

Caxias x Operário Ferroviário

1ª Rodada Copa Sul-Sudeste

24/03/2026 – Terça-feira

19h – Estádio Centenário

PLANOS DE SÓCIO – A PARTIR DE R$ 30

INGRESSOS

ARQUIBANCADA (MANDANTE E VISITANTE) – R$ 50

MEIA-ENTRADA (MANDANTE E VISITANTE) – R$ 25*

SOCIAL E CADEIRAS (MANDANTE) – R$ 60

INFORMAÇÕES PARA ACESSO AO ESTÁDIO

ABERTURA DOS PORTÕES: (17h)

– Sócio (estar em dia com as mensalidades e COM A FACIAL CADASTRADA NO APLICATIVO);

– O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;

– Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);

– Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

– Formas de pagamento e taxas:

Compras presenciais:

Dinheiro em espécie – Sem taxa adicional.

Pix ou Cartão (débito/crédito) – acréscimo de 10% sobre o valor do ingresso.

Compras online pelo site:

Acréscimo de 15%, incluindo custos operacionais da plataforma.

PONTOS DE VENDA

Site Minha Entrada: https://minhaentrada.com.br/evento/ser-caxias-x-operario-copa-sul-sudeste-28774

Loja Bravo 35

Quiosque Loja Bravo 35 (Shopping Villagio)

Lounge Personnalite

Loja RA Homem (centro)