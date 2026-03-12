Caxias Basquete sofre no fim, mas vence o Vasco e se reabilita no NBB

O Caxias Basquete voltou a vencer no NBB depois de duas derrotas seguidas no Ginásio do Sesi. Diante do lanterna Vasco, a equipe fez um bom primeiro tempo, sofreu na etapa final, mas conseguiu a vantagem por 71 a 69. Com isso, chegou a 13 vitórias em 30 jogos na competição, na 13ª colocação.
Já os cariocas permanecem na lanterna, com apenas quatro triunfos em 31 partidas.
Depois de três partidas em casa, o Gambas terá pela frente na próxima rodada o Cruzeiro, em Minas. O duelo ocorre na terça-feira (17), às 20h, no Ginásio Dona Salomé, no Parque Esportivo do Barro Preto, em Belo Horizonte
Tempos distintos
O técnico Rodrigo Barbosa mandou a campo o quinteto inicial com: Fabrizzio, Humberto, Vezaro, Augusto e Rafa Oliveira. A novidade em relação à formação que perdeu para o Mogi foi a entrada de Augusto no lugar do experiente norte-americano Shamell.
E foram justamente de Augusto os primeiros cinco pontos do Gambas na partida. No final do período, quando o Vasco ameaçou encostar no placar com uma sequência de lances livres, os caxienses reagiram e garantiram o 22 a 15.
No segundo quarto, o Caxias Basquete ampliou a vantagem explorando a fragilidade defensiva vascaína e sendo eficiente no ataque. A equipe se aproximou dos 50 pontos antes do intervalo: 47 a 35.
Os caxienses baixaram o ritmo no terceiro período e viram o Vasco crescer no jogo, com o 16 a 12 aplicados, diminuindo para oito a vantagem para o último e decisivo quarto: 59 a 51.
E de volta à quadra para a reta final, o Gambas teve a mesma dificuldade e permitiu ao Vasco se aproximar perigosamente no placar, diminuindo a diferença para um ponto a três minutos do fim. O destaque dos cariocas era Mathias, ex-atleta da equipe caxiense, cestinha do jogo com 20 pontos.
A menos de dois minutos para acabar, com um chute de três de Gustavinho, o Vasco passou à frente pela primeira vez no placar. O jogo ganhou em emoção e Rafa Oliveira, na mesma moeda, colocou o Caxias Basquete na dianteira novamente com um arremesso de três, encaminhando a vitória por 71 a 69.
Augusto e Omena foram os maiores pontuadores do Gambas, ambos com 13 pontos.