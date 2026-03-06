Caxias Basquete perde para o União Corinthians no clássico gaúcho do NBB

Shamell anotou 20 pontos no duelo estadual. Thais Sousa / CXSB,Divulgação

No segundo clássico gaúcho do NBB 2025/26, o Caxias do Sul Basquete voltou a ser derrotado pelo União Corinthians. Na noite desta quinta-feira (5), no Ginásio do Sesi, o time de Santa Cruz do Sul abriu vantagem no primeiro quarto e soube controlar o placar até o fim: 90 a 80.

Com o resultado, o Caxias agora tem 12 vitórias e 16 derrotas na campanha geral, ocupando a 13ª colocação. Na próxima rodada, o Gambas volta a jogar dentro de casa, contra o Mogi, na segunda-feira (9), às 19h30min, no Ginásio do Sesi.

O início do clássico gaúcho foi marcado por uma superioridade dos visitantes. Aproveitando alguns erros do Caxias, que se mostrou nervoso por decisões equivocadas da arbitragem, o União Corinthians apresentou melhores decisões ofensivas. Com nove pontos de Veríssimo e oito de Scott e Barnes, o time de Santa Cruz do Sul abriu uma largada vantagem: 33 a 17.

Na segunda parcial, o jogo mudou. Precisando correr atrás do placar, o Caxias Basquete melhorou seu aproveitamento no ataque e foi mais eficiente na defesa. Assim, a vantagem caiu para 11 pontos: 51 a 40.

Na volta do intervalo, o time do técnico Rodrigo Barbosa voltou melhor e chegou a diminuir a vantagem para quatro pontos. Depois de uma longa paralisação por conta de uma dúvida da arbitragem, e de uma sequência de faltas técnicas, o Único reagiu novamente e a diferença ficou em oito pontos para a última parcial: 67 a 59.

Como já havia acontecido no primeiro turno, em Santa Cruz do Sul, o duelo foi tenso e equilibrado até o final. Com decisões polêmicas da arbitragem, o jogo ficou truncado e a vantagem novamente foi reduzida para quatro pontos. O União Corinthians respondeu com Nate Barnes, que com dois ataques certeiros voltou a colocar a diferença em dois dígitos.

No fim, com muitos erros nos lances livres e diante de um rival que foi melhor em quadra, o Caxias acabou derrotado pela segunda vez no clássico gaúcho dentro dessa temporada: 90 a 80.

Shamell, com 20 pontos, e Augusto, com 16, foram os cestinhas da equipe caxiense.