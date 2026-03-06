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Derrota em casa
Notícia

Caxias Basquete perde para o União Corinthians no clássico gaúcho do NBB

Com a segunda derrota diante do rival de Santa Cruz do Sul, Caxias soma 12 vitórias em 28 paritdas, ocupando o 13º lugar

Maurício Reolon

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