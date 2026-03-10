Caxias Basquete perde para o Mogi, em casa, pelo NBB

Time do armador Fabrizzio não conseguiu superar o Mogi em casa. Thais Sousa / Caxias Basquete/Divulgação

O Caxias Basquete sofreu a segunda derrota consecutiva em casa no NBB 25/26. Na noite desta segunda-feira (9), o Gambas teve dificuldades para encarar o Mogi e saiu do Ginásio do Sesi com o placar adverso: 72 a 67.

Com 12 vitórias e 17 derrotas, os caxienses ocupam momentaneamente a 13ª colocação na tabela. Na quarta-feira (11), o Caxias Basquete volta à quadra no Sesi para encarar o Vasco, novamente às 19h30min. A partida terá transmissão pelo Youtube do NBB.

— Fizemos uma partida bem fora do que vínhamos tendo, principalmente na parte ofensiva. Claro, eles conseguiram neutralizar os nossos principais pontos, eles têm a melhor defesa do campeonato. Mas temos que focar no jogo de quarta com o Vasco agora — avaliou Vezaro.

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O jogo

Após a derrota no clássico gaúcho diante do União Corinthians, o time do técnico Rodrigo Barbosa voltou à quadra com o quinteto inicial composto por: Fabrizzio, Humberto, Vezaro, Shamell e Rafa Oliveira.

Depois de abrir seis pontos de vantagem na largada, o Gambas viu o Mogi equilibrar a partida e passar à frente na metade do primeiro período, aproveitando-se das falhas defensivas dos mandantes: 24 a 20.

No segundo quarto, o Gambas baixou o nível de concentração e pecou na hora de finalizar, o que fez o técnico Rodrigo Barbosa corrigir a estratégia antes do intervalo. A boa notícia para a equipe caxiense é que os visitantes também diminuíram o aproveitamento, permitindo a virada do Gambas em dois lances livres finais convertidos por Fabrizzio: 35 a 34.

Após o intervalo, o Gambas marcou apenas nove pontos, enquanto os paulistas anotaram 22. Foi nítida a diferença de aproveitamento entre as equipes: 56 a 44 para o Mogi.

Com 12 pontos de vantagem, os paulistas aproveitaram a intensidade de Gabriel Campos e Ruivo no último período para fechar a partida em 72 a 67, mesmo com a melhora do Gambas no jogo.

Ruivo foi o cestinha do jogo, com 18 pontos, enquanto Fabrizzio, com 16, foi o maior pontuador do Caxias Basquete na partida.



