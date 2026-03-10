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72 a 67
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Caxias Basquete perde para o Mogi, em casa, pelo NBB

Partida ocorreu na noite desta segunda-feira (9) no Ginásio do Sesi. Gambas conheceu sua 17ª derrota em 29 jogos

Rafael Rinaldi

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