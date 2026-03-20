Caxias Basquete luta até o fim, mas perde para o Minas em Belo Horizonte

Após uma sequência positiva, com duas vitórias contra Vasco e Cruzeiro, o Caxias do Sul Basquete fechou sua jornada dupla em Belo Horizonte com derrota diante do Minas, um dos favoritos ao título do NBB 2025/26. Na noite desta quinta-feira (19), na capital mineira, o time do técnico Rodrigo Barbosa perdeu por 81 a 75.
O resultado mantém a equipe caxiense na 13ª colocação, com 14 vitórias e 18 derrotas.
Na Arena UniBH, o primeiro quarto teve o Caxias mantendo a confiança com que encerrou a vitória do jogo anterior, diante do Minas. Com um ótimo aproveitamento do perímetro e sabendo controlar o ritmo da partida, o Gambas venceu a parcial por 29 a 24.
No segundo período, o jogo manteve o mesmo ritmo. Mais eficiente, o Caxias conseguiu manter a vantagem nos primeiros cinco minutos e até ampliou a diferença. Porém, na reta final do quarto, os mineiros encostaram no placar, mas sem conseguir a virada. No intervalo, 45 a 42 para os gaúchos.
O terceiro quarto foi marcado pelo equilíbrio nos primeiros minutos. Depois, com a defesa mineira prevalecendo, o Minas fez 21 a 9 na parcial e virou o jogo: 63 a 54.
No período derradeiro, o Caxias lutou até o fim, mas não conseguiu derrubar a diferença. Mesmo com a parcial de 21 a 18, melhor para o Minas, que venceu por 81 a 75.
Com mais seis jogos a serem disputados, o Caxias ainda tem chances de alcançar adversários diretos, como Unifacisa e União Corinthians. Assim, cada jogo nesta reta final passa a ter um caráter decisivo na briga por uma posição melhor nos playoffs.
O Caxias volta a atuar como mandante e enfrenta o Botafogo, no domingo, às 11h, no Sesi. Depois, terá uma pausa e recebe o Flamengo, no dia 2 de abril. O final da primeira fase ainda reserva duelos contra Unifacisa e Fortaleza, no Nordeste, e São José e Corinthians, em Caxias do Sul.