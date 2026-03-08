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Caxias Basquete enfrenta o Mogi nesta segunda-feira pelo NBB

Jogo será realizado no Ginásio do Sesi, a partir das 19h30min. Equipe caxiense ocupa a 13ª posição no campeonato

Maurício Reolon

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