Caxias Basquete enfrenta o Mogi nesta segunda-feira pelo NBB

Time do ala Miguel foi derrotado na última quinta-feira. Thais Sousa / CXSB,Divulgação

O Caxias do Sul Basquete tem mais um compromisso como mandante no NBB 2025/26 na noite desta segunda-feira (9). Após a derrota no clássico gaúcho diante do União Corinthians, o time do técnico Rodrigo Barbosa recebe o Mogi, às 19h30min, no Ginásio do Sesi.

Com 12 vitórias e 16 derrotas, o Gambas ocupa a 13ª colocação. Duas posições à frente, o time mogiano tem 15 triunfos em 29 partidas.

No primeiro turno, em Mogi das Cruzes, o os donos da casa levaram a melhor, por 71 a 56. Para buscar um resultado diferente no Sesi, o Caxias conta com o ala Shamell, cestinha na última partida com 20 pontos e cada vez mais próximo de alcançar a meta dos 10 mil pontos no NBB. São 9.770 até o início da partida contra os paulistas.

Na quarta-feira (11), o Caxias Basquete volta à quadra no Sesi para encarar o Vasco, novamente às 19h30min. As duas partidas terão transmissão pelo Youtube do NBB.