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Caxias Basquete consegue virada incrível no último período e bate o Cruzeiro fora de casa

Equipe caxiense venceu o time mineiro por 83 a 74 após reverter desvantagem de 15 pontos

Maurício Reolon

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