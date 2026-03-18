Caxias Basquete consegue virada incrível no último período e bate o Cruzeiro fora de casa

Augusto (D) foi o cestinha da equipe caxiense em BH. Arthur Lobo / Cruzeiro Basquete,Divulgação

Era confronto direto. E o Caxias do Sul Basquete mostrou sua força e poder de reação em Belo Horizonte. Na noite desta terça-feira (17), o time do técnico Rodrigo Barbosa saiu de uma desvantagem de 15 pontos e derrotou o Cruzeiro por 85 a 76.

Foi a 14ª vitória do Caxias em 31 partidas no NBB 2025/26. Com isso, a equipe continua na 13ª posição na tabela. A próxima partida do Gambas será na quinta-feira (19), às 19h, contra o Minas, novamente na capital mineira.

No primeiro desafio em Belo Horizonte, o Caxias contou com o retorno de Shamell, que havia sido desfalque contra o Vasco. E os 10 minutos iniciais de partida foram marcados pelo equilíbrio. A equipe gaúcha até conseguiu abrir cinco pontos de vantagem, mas a parcial acabou empatada: 19 a 19.

No segundo período, o cenário se repetiu. O Caxias Basquete chegou a conseguir abrir uma pequena vantagem, mas, com muitos erros ofensivos, estacionou nos 33 pontos. Com isso, o Cabuloso virou a partida e foi para o intervalo vencendo por 39 a 33.

O time de Rodrigo Barbosa tinha dificuldades para manter uma consistência na partida, e o terceiro quarto teve o Cruzeiro conseguindo mais uma corrida de mais de 10 pontos. A vantagem chegou a 15, e o resultado do fim do período foi de 60 a 51 para os mineiros.

Só que no último quarto, o jogo mudou. A defesa caxiense passou a ser mais eficiente e, com Augusto e Shamell comandado o ataque, o Caxias virou a partida. Em cinco minutos, a parcial era de 17 a 4, com 68 a 64 no placar.

A partir daí, a confiança ficou toda do lado gaúcho. O Cruzeiro até chegou a esboçar uma reação, mas o Caxias foi extremamente eficiente no período, com 34 a 16, fechando o jogo em 85 a 76.

Augusto foi o cestinha do Caxias com 16 pontos. Fabrizzio, com 15, Shamell, com 13 e Humberto e Vezaro, com 12, foram outros destaques.

— A gente tinha um plano bem definido pro jogo. E fizemos ele durante boa parte do confronto. Só que a bola não estava caindo. Conseguimos manter a confiança e, na reta final, deslanchamos e as bolas caíram — avaliou Augusto.