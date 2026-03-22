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Caxias Basquete busca desvantagem de 20 pontos, mas perde nos segundos finais para o Botafogo no NBB

Equipe caxiense foi derrotada por 68 a 67 após reação no último quarto; próximo jogo será contra o Flamengo, dia 2.

Maurício Reolon

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