Caxias Basquete busca desvantagem de 20 pontos, mas perde nos segundos finais para o Botafogo no NBB

Rafa foi o cestinha da partida com 21 pontos. Thais Sousa / CXSB,Divulgação

O Caxias do Sul Basquete fez o que parecia mais difícil. Tirou 20 pontos de vantagem e virou a partida no último período. Porém, nos segundos finais, acabou derrotado pelo Botafogo por 68 a 67, neste domingo (22), no Ginásio do Sesi.

Foi a 19ª derrota do Gambas em 33 partidas. Com isso, o time segue em 13º lugar, que deve ser a posição de classificação aos playoffs. O próximo desafio será diante do Flamengo, no dia 2 de abril, às 19h, novamente no Sesi.

Leia Mais

Após duas vitórias sobre Vasco e Cruzeiro, e um bom enfrentamento diante do Minas, fora de casa, o Caxias iniciou a partida encontrando dificuldades no ataque. Com um quinteto mais forte fisicamente, o Botafogo abriu 12 a 4 nos primeiros cinco minutos e, mesmo com as mudanças de Rodrigo Barbosa, fechou a parcial com larga vantagem: 21 a 6.

No segundo quarto, com uma defesa mais ajustada e contando com a intensidade de jovens como Omena, Tiago Marques e Luan, combinada com a experiência de Shamell, o Caxias conseguiu, aos poucos, voltar pro jogo e diminuiu a diferença para seis pontos. Porém, na reta final do período, os erros voltaram e o Botafogo igualou a parcial. Com 18 a 18 no período, 39 a 24 no placar do intervalo.

Sem contar com o armador Augusto pelo segundo jogo seguido, e com uma rotação mais curta, o Caxias chegou a ficar 20 pontos atrás do placar, mas novamente esboçou uma reação nos minutos finais do terceiro quarto. Com Rafa Oliveira liderando o ataque, o time marcou 15 pontos em sequência e encostou no Botafogo: 54 a 49.

No último quarto, Rafa acertou mais uma cesta de três para começar a virada, que veio com mais dois arremessos de longe de Shamell: 58 a 54.

Em um jogo nervoso e com mais faltas, o equilíbrio se manteve até os minutos finais. Matheusinho recolocou o Botafogo na frente com uma cesta de três quando restava pouco menos de um minuto: 66 a 64. Depois de um erro de Shamell, Matheusinho fez mais dois pontos, em um lance irregular. Omena ainda descontou, mas era tarde demais. 68 a 67 para o Botafogo.