Caxias aposta em tecnologia e busca parceria com a UCS para profissionalizar saúde e performance

Farnei Coelho completou um mês de trabalho no Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

Além da reformulação no elenco de jogadores, o Caxias também foca um novo momento para transformar o departamento de futebol área moderna para alto rendimento. Sob a liderança do executivo de futebol Farnei Coelho, que chegou recentemente ao clube, o Grená busca suprir a limitação de recursos financeiros com criatividade e parcerias estratégicas.

A principal delas é uma cooperação técnica com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), visando elevar o nível das análises fisiológicas e o monitoramento individualizado de cada atleta. A ideia central de Farnei é abandonar o "achismo" e basear as decisões da comissão técnica em dados concretos de rendimento.

— A gente tem que ser criativo quando a gente não tem os melhores recursos. Por exemplo, estamos procurando uma parceria com a UCS. E a ideia é que a gente consiga, com a UCS, ampliar as análises. Tu avalias o teu atleta no início da semana. Tu sabes se ele está destreinado ou se ele está com overtraining (queda de rendimento físico e mental), se ele passou do limite. E aí tu vais encaminhar ele ou para o recovery (técnicas para acelerar a regeneração muscular e reduzir fadiga), ou para a recuperação ou treinamento. E aí tu consegues tirar o melhor de todo mundo de forma homogênea. Tu não ficas no olho, no achismo — explicou o executivo em entrevista ao Podcast Foothub.

Farnei utiliza gigantes do futebol brasileiro como espelhos para o que deseja implementar no Caxias. Ele cita que o controle de detalhes, como o nível de hidratação e o monitoramento do sistema nervoso, é o que separa as equipes de elite do restante do mercado.

— O Palmeiras e o Flamengo estão dando aula pra gente e a gente tem que copiar aquilo que é bom. Quando os jogadores chegavam no Palmeiras, o nível de hidratação com a saliva mostrava que 50% dos atletas já chegavam no clube desidratados. Olha como é importante essa informação para te poder dar uma hidratação legal, uma alimentação legal, para que ele possa fazer o melhor trabalho possível — revelou Farnei.

Novo sistema de gestão

A reestruturação já mostra resultados práticos no dia a dia do Centenário. O clube está implementando um sistema de gestão integrado que une psicologia, nutrição, área médica, fisioterapia e massagem em uma única plataforma. Além disso, o Caxias passará a exigir avaliações isocinéticas semanais para monitorar o desequilíbrio muscular e prevenir lesões graves.

— Quem faz esse controle bem, está na frente. O nosso GPS não é online, o nosso catapult (sensores de análise) não é online, mas a primeira coisa que eu fiz foi obrigar que semanalmente a gente faça o isocinético para ter avaliação de força e desequilíbrio muscular, que é um fator determinante para a lesão. Também estamos entrando com exames de sangue e biomarcadores — revelou Coelho.

Viabilização financeira

Para viabilizar financeiramente esses investimentos em tecnologia e logística, a estratégia do Caxias foi reduzir o elenco e buscar jogadores por empréstimo em grandes clubes, como Fluminense e Atlético Mineiro. A filosofia de Farnei Coelho é clara: qualidade de trabalho sobrepõe-se à quantidade de peças.