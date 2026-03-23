Caxias anuncia volante com passagem pela base do Corinthians

Antes de estrear na Copa Sul-Sudeste, o Caxias anunciou mais um reforço. O volante Grigor chega por empréstimo do Rio Branco-SP e reforça o Grená na sequência de 2026.
O atleta de 25 anos iniciou sua carreira na base do XV de Piracicaba, onde também estreou pelo profissional, em 2021. O meio-campista também tem passagens pela base do Corinthians, além de atuar no elenco principal de Ituano e Osasco Sporting, também emprestado por seu atual clube.
O novo volante já está integrado ao elenco. Grigor pode estrear na Copa Sul-Sudeste, diante do Operário-PR. O confronto acontece nesta terça-feira (24), às 19h, no Estádio Centenário.
O único reforço que ainda não foi anunciado oficialmente foi o centroavante Salatiel, que deve chegar ao Centenário nesta semana.