Caxias anuncia retorno de zagueiro revelado pelo clube

Treze anos depois, o zagueiro Ianson voltará a vestir a camisa grená. Cria da base do Caxias, agora mais experiente com seus 30 anos, o zagueiro foi anunciado pelo clube nesta quinta-feira (12) após passagens por equipes na Série B do Campeonato Brasileiro: Criciúma e Brusque.
Além desses clubes, o defensor acumula experiências pelo Santa Cruz, Tombense e Atlético Tubarão. Em Recife, sua última passagem, foram apenas seis jogos na atual temporada.
O atleta chegou em Caxias do Sul na quarta e já participou normalmente das atividades com o restante do elenco.
A negociação que trouxe Ianson ao Caxias também fez com que o lateral-direito Thiago Ennes fosse cedido ao Santa Cruz.
— Fica um bom negócio para o jogador porque vai respirar novos ares. É um bom negócio para o outro clube, que está buscando essa característica desse jogador, e é um bom negócio para nós que estamos buscando um outro perfil — confirmou o executivo de futebol, Farnei Coelho, ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.