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Caxias anuncia meia ex-Athletico-PR como novo camisa 10 para a Série C

Meia de 28 anos, com passagens por grandes clubes e experiência internacional, já treina normalmente no Estádio Centenário

Tiago Nunes

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