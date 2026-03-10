Caxias anuncia meia ex-Athletico-PR como novo camisa 10 para a Série C

Ravanelli passou pela Chapecoense em 2021. Marcio Cunha / Chapecoense

O Caxias oficializou, nesta terça-feira (10), a chegada de mais um reforço para o seu setor de meio-campo: o meia Ravanelli, de 28 anos. O jogador chega para encorpar o elenco comandado por Marcelo Cabo e já iniciou os trabalhos no Estádio Centenário.

Ravanelli possui um currículo extenso no futebol brasileiro, com passagens por clubes de diferentes divisões e expressões. Entre as equipes que defendeu, destacam-se Ponte Preta, Athletico Paranaense, Chapecoense e São Bernardo-SP. O atleta também vestiu as camisas de Cianorte, São Bento, Paraná, Capivariano, Pouso Alegre e, mais recentemente, do Itabaiana-SE.

Além da experiência em solo nacional, o meia traz na bagagem vivências no exterior, tendo atuado no Akhmat Grozny, da Rússia, e no Pyunik, da Armênia.

Pronto para o Trabalho

Diferente de atletas que ainda dependem de trâmites logísticos, Ravanelli já desembarcou em Caxias do Sul e está integrado ao restante do elenco. O jogador participa normalmente das sessões de treinamento sob a orientação da comissão técnica.