Caxias anuncia meia com acesso à Série B em 2024

O Caxias segue anunciando reforços para a sequência da temporada. Com 13 saídas, o elenco está se reformulando para disputar a Série C e a Copa Sul-Sudeste. O nome da vez é o meia Matheus Anjos.
Natural de Campinas, Matheus é formado no Athletico-PR, onde conquistou o título estadual três vezes. Com passagens por Guarani, Botafogo-SP e Ponte Preta, o atleta se destacou no futebol paulista. Em 2024, participou da campanha do Remo no acesso à Série B, principal objetivo do Grená.
Ele é o nono reforço anunciado no Estádio Centenário. O paulista já está treinando em Caxias do Sul deste a última semana e, no amistoso desta quarta-feira (18), já balançou as redes na vitória por 10 a 0 sobre o Sindicato dos Atletas.
Além dele, o Caxias já oficializou outros oito reforços: o goleiro Busatto; o zagueiro Ianson; o lateral-direito Felipe Albuquerque; os meias Ravanelli, Marcelo Freitas e João Lucas; os atacantes Felipe Rangel e Luis Miguel. Nos próximos dias serão confirmados o zagueiro Gabriel Moraes, o atacante Gaspar e os volantes Grigor e Luiz Fernando, que também já trabalham sob o comando de Marcelo Cabo.