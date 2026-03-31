Caxias anuncia contratação de jovem formado pelo Atlético-MG

Vitor Gabriel, 20 anos, foi formado pelo Atlético-MG. SER Caxias / Divulgação

O Caxias anunciou oficialmente, nesta terça-feira (31), mais uma contratação para a sequência da temporada. O novo reforço é o lateral-direito Vitor Gabriel, de 20 anos, jogador formado pelo Atlético-MG.

O jogador foi campeão do Sul-Americano Sub-17 com a Seleção Brasileira em 2023 e estreou no time principal do Atlético-MG com 16 anos, contra o Democrata-SL. Com isso, fez parte do elenco campeão mineiro de 2023.

15 reforços já foram contratados para a sequência da temporada: o goleiro Busatto, os laterais Felipe Albuquerque e Vitor Gabriel; os zagueiros Gabriel Moraes e Ianson; os volantes Grigor, Luis Fernando e Marcelo Freitas; os meias Ravanelli, João Lucas e Matheus Anjos; e os atacantes Luís Miguel, Gaspar e Felipe Rangel e Salatiel.