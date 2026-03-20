Caxias anuncia atacante do Avaí como 10º reforço para a sequência da temporada

Atleta se profissionalizou no Leão da Ilha. S.E.R. Caxias / Divulgação

Seguindo os anúncios para a disputa da Copa Sul-Sudeste e Série C do Brasileirão, o Caxias oficializou a chegada do atacante Gaspar, por empréstimo do Avaí até o final do ano.

O anúncio foi feito através das redes sociais do clube, na manhã desta sexta-feira (20). O atleta já está treinando com o elenco grená.

Gaspar é natural de Várzea Grande, no Mato Grosso, mas fez sua base no Atlético Tubarão, de Santa Catarina. Em 2019, foi para o Avaí, onde se profissionalizou e conquistou o Campeonato Estadual em 2025. Também emprestado pelo Leão da Ilha, passou pelo Cascavel, em 2023.

Neste ano, atuou em nove partidas pelo Catarinense, com uma assistência. Na última temporada, marcou um gol e teve duas assistências em 27 jogos.