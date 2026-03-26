Caxias acerta empréstimo de promessa do Atlético-MG

Lateral-direito Vitor Gabriel fez a base no Atlético-MG. Pedro Souza / Atlético-MG / Divulgação

O Caxias segue no mercado para fechar as lacunas do seu elenco antes do início da Série C. A novidade desta sexta-feira (27) será a chegada do lateral-direito Vitor Gabriel, de 20 anos, que desembarca em Caxias do Sul por empréstimo junto ao Atlético-MG. O jovem defensor chega para ganhar rodagem profissional no Estádio Centenário e ajudar o Caxias.

Em 2024, o atleta renovou o contrato com o Galo até dezembro de 2027. Apesar da pouca idade, Vitor Gabriel já acumula experiências no cenário nacional e internacional.

O jovem foi campeão do Sul-Americano Sub-17 com a Amarelinha em 2023. Ele estreou no time principal do Atlético-MG ainda em 2023, contra o Democrata-SL, e fez parte do elenco pentacampeão mineiro.