Campeonato Integração 2026 inicia temporada do futebol amador em Caxias do Sul

Palmeiras foi campeão em ambas as modalidades em 2025. Campeonato Integração / Divulgação

O futebol amador de Caxias do Sul inicia a temporada de 2026 neste sábado (14). O Campeonato de Integração chega à sua 36ª edição, e contará com cinco equipes lutando pelos títulos nas categorias Master e Sênior.

Na fase classificatória, os clubes jogam em turno e returno, totalizando dez rodadas. Os quatro melhores colocados se classificam às semifinais e os vencedores disputam a final, também em jogos de ida e volta.

Na categoria Master, que inclui jogadores acima dos 40 anos, as equipes são Estrela, Palmeiras, Pedancino, Santa Lúcia e Saltur. Já no Sênior, com atletas de 50 a 55 anos, os quatro primeiros permanecem na disputa, enquanto o Bonanza substitui o Saltur.

Os jogos acontecem nos sábados à tarde, em diferentes campos de Caxias do Sul. Os mais experientes jogam às 13h30min, enquanto a modalidade Master tem seus confrontos às 15h30min.

O término da competição está previsto para o dia 25 de julho. Para acompanhar a classificação e as principais informações, basta acessar o site oficial do Campeonato Integração.

Em 2025, o torneio retornou após oito anos paralisado. Nas finais, o Palmeiras, da Linha 40, dominou os gramados e foi campeão nas duas categorias disputadas.

Confira os jogos da primeira rodada:

Sênior:

Estrela x Santa Lúcia — 13h30min

Bonanza x Pedancino — 13h30min

Palmeiras folga na rodada

Master: