Campeonato Integração 2026 inicia temporada do futebol amador em Caxias do Sul

O futebol amador de Caxias do Sul inicia a temporada de 2026 neste sábado (14). O Campeonato de Integração chega à sua 36ª edição, e contará com cinco equipes lutando pelos títulos nas categorias Master e Sênior.
Na fase classificatória, os clubes jogam em turno e returno, totalizando dez rodadas. Os quatro melhores colocados se classificam às semifinais e os vencedores disputam a final, também em jogos de ida e volta.
Na categoria Master, que inclui jogadores acima dos 40 anos, as equipes são Estrela, Palmeiras, Pedancino, Santa Lúcia e Saltur. Já no Sênior, com atletas de 50 a 55 anos, os quatro primeiros permanecem na disputa, enquanto o Bonanza substitui o Saltur.
Os jogos acontecem nos sábados à tarde, em diferentes campos de Caxias do Sul. Os mais experientes jogam às 13h30min, enquanto a modalidade Master tem seus confrontos às 15h30min.
O término da competição está previsto para o dia 25 de julho. Para acompanhar a classificação e as principais informações, basta acessar o site oficial do Campeonato Integração.
Em 2025, o torneio retornou após oito anos paralisado. Nas finais, o Palmeiras, da Linha 40, dominou os gramados e foi campeão nas duas categorias disputadas.
Confira os jogos da primeira rodada:
Sênior:
- Estrela x Santa Lúcia — 13h30min
- Bonanza x Pedancino — 13h30min
- Palmeiras folga na rodada
Master:
- Estrela x Santa Lúcia — 15h30min
- Saltur x Pedancino — 15h30min
- Palmeiras folga na rodada