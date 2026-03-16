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Jovem promessa
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Campeão da Brasil Juniors Cup, tenista de Vacaria é o novo líder do ranking sul-americano

Torneio aconteceu no Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, entre os dias 3 e 14 de março, e coroou Vitor Moraes, do projeto Lapidando Tenistas

Camila Corso

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