Campeão da Brasil Juniors Cup, tenista de Vacaria é o novo líder do ranking sul-americano

Alexandre Farias (E), presidente da CBT, e Gustavo Kern (D), presidente da FGT, com o atleta Vitor. Silvia Rodrigues / Lapidando Tenistas / Divulgação

No último final de semana, a etapa do Brasil Juniors Cup foi finalizada no Recreio da Juventude, em Caxias do Sul. O tenista de Vacaria, Vitor Moraes, conquistou o título da categoria masculina sub-14 após vencer o argentino Manuel Paniagua na final. As parciais foram de 6/3 e 7/6 para o atleta do projeto Lapidando Tenistas. Além disso, Vitinho foi vice-campeão de duplas.

— O jogo foi duro, mas eu estava focado em ser campeão. Eu me preparei durante meses para chegar neste resultado — disse o tenista.

Com o resultado na competição, Vitinho, de 13 anos, assumiu a liderança no ranking nacional também na Gira Cosat, o ranking sul-americano, na categoria sub-14.

Luis Augusto Costa, idealizador do Lapidando Tenistas, falou sobre a formação esportiva do jovem, iniciada ainda com sete anos.

— O título conquistado é resultado direto do trabalho contínuo de uma década realizado pelo projeto. A permanência do atleta no Lapidando desde a infância reflete a metodologia de acompanhamento que buscamos e os resultados são reflexo do suporte diário que oferecemos — concluiu.

A competição de categoria J300 integra o circuito mundial juvenil da Federação Internacional de Tênis (ITF) e a Gira Cosat (Confederação Sul-Americana de Tênis).



