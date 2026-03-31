Brasil-Far e Gramadense conhecem adversários na Copa FGF 2026

Copa FGF 2026 terá 10 clubes. Gabriel Haesbaert / FGF/Divulgação

A Serra Gaúcha terá dois representantes na Copa FGF (Federação Gaúcha de Futebol) de 2026. O Brasil-Far e o Gramadense confirmaram participação no torneio com início previsto para 13 de maio e término em 12 de agosto.

Os clubes participaram, nesta segunda-feira (30), do Conselho Técnico realizado no plenário do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD/RS). O encontro teve os representantes das equipes participantes e da diretoria da FGF para definir as diretrizes, o calendário e a fórmula da competição.

A Copa FGF terá na sua primeira fase jogos dentro de seus respectivos grupos em turno e returno. Com isso, serão 10 rodadas. Os dois melhores classificados de cada chave garantem vaga para as semifinais.

Ao todo, 10 equipes disputarão o título, divididas em dois grupos de cinco integrantes, definidos através de sorteio. Brasil-Far e Gramadense estão no grupo A com Passo Fundo, Gaúcho e Santa Cruz.

Nos mata-matas, com semifinais e a final disputadas em jogos de ida e volta, decidindo quem levantará a taça da Copa FGF em agosto.





GRUPO A

Brasil-FAR, Gramadense, Passo Fundo, Gaúcho e Santa Cruz

GRUPO B

Guarany, Bagé, Brasil-Pel, Grêmio Atlético Farroupilha e Monsoon