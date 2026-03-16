Badminton do Recreio da Juventude recebe mais um reforço para a equipe principal

Renan vem de bons resultados em competições sul-americanas. Recreio da Juventude / Divulgação

A equipe de badminton do Recreio da Juventude recebeu mais um reforço importante para o seu grupo principal. Trata-se do carioca Renan Rosa de Melo, um dos nomes em ascensão no cenário nacional da modalidade.

O jogador estava na Associação Miratus de Badminton, do Rio de Janeiro, referência nacional na formação de atletas da modalidade. Renan já foi campeão sul-americano de duplas e é o atual campeão brasileiro de dupla mista, título conquistado no primeiro torneio nacional de 2026.

Destaque desde as categorias de base, o jovem atleta vai integrar o elenco principal do Recreio da Juventude, além de formar dupla com o atleta Donnians Oliveira, com quem já conquistou um importante resultado recentemente: o título no último Campeonato Sul-Americano de duplas.

— Estou muito feliz com essa oportunidade de integrar a equipe do Recreio da Juventude. É um clube com tradição e uma estrutura muito forte no badminton. Chego motivado para trabalhar duro, evoluir ainda mais e ajudar a equipe a conquistar grandes resultados nas competições que ainda temos pela frente no ano — afirmou o atleta.

O head coach do badminton do Recreio da Juventude, Noeslem Lima, ressaltou a importância da chegada do atleta para o planejamento da equipe: