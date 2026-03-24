Esportes

Entre os melhores
Notícia

Atletas do Recreio da Juventude disputam torneio internacional de badminton em São Paulo

Competição inicia nesta terça-feira (24) e segue até o domingo, na capital paulista e reúne atletas de alto nível da modalidade

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS