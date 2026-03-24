Atletas do Recreio da Juventude disputam torneio internacional de badminton em São Paulo

Parte do grupo caxiense que disputará a competição. Recreio da Juventude / Divulgação

A equipe de badminton do Recreio da Juventude inicia sua temporada internacional com a disputa do Brasil Challenge. O evento começa nesta terça-feira (24) e segue até o domingo (29), em São Paulo.

A competição marca o retorno ao país de um torneio chancelado pela Badminton World Federation (BWF). reunindo atletas de alto nível de diferentes países. Um dos destaques da equipe caxiense é o atleta Donnians Oliveira, que se juntou ao time em São Paulo, onde já se encontrava em preparação com a seleção brasileira.

Além dele, integram o grupo os atletas do projeto Badminton Futuro Olímpico: Klerton Silva, Klecivan Silva, Maria Julia Nascimento e Marcos Ryan. A equipe ainda terá Marcos Filho, Gabriel Zink, Luisa Bueno e Vinicius Ribeiro, formando um elenco que mescla juventude e experiência em busca de bons resultados.

Segundo o técnico Rafael Lajusticia, que acompanha a equipe durante a competição, disputar um torneio internacional no Brasil tem um significado especial neste início de temporada.

— É muito bom começar o ano com uma competição internacional no nosso país. Será um nível forte para nossos atletas, que visam alçar voos altos na temporada — destacou.

PROJETO OLÍMPICO

O Recreio da Juventude desenvolve neste ano o projeto “Badminton – Futuro Olímpico 2026”, iniciativa voltada ao fortalecimento da modalidade no clube e no Rio Grande do Sul. Inserido no segundo ano do ciclo olímpico de Los Angeles, tem como foco a qualificação técnica dos atletas, por meio de treinamentos estruturados e suporte adequado para o desenvolvimento esportivo em alto nível.

Com duração de 20 de março a 20 de dezembro de 2026, a iniciativa também contempla a logística necessária para a participação em competições de destaque no cenário internacional, especialmente os principais torneios absolutos das Américas.