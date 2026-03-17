Atletas da ACEN conquistam 10º lugar geral na 22ª Volta à Ilha de Santo Amaro

No último sábado (14), a 22ª Volta à Ilha de Santo Amaro aconteceu no litoral paulista. A competição de Canoa Havaiana mais tradicional do país reuniu atletas de diversas regiões do Brasil. Com representantes de Caxias do Sul, a equipe Ventos do Sul garantiu a 10ª posição geral.
A ACEN (Associação Caxiense de Esportes Náuticos) integrou quatro atletas do munícipio: Jalusa Schenato, Gabriel Salvati, Jeferson Silva e Adam Rech. Eles disputaram o torneio pela equipe Ventos do Sul, formada por outros seis remadores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
— A ACEN fica orgulhosa com o resultado e com a conquista pessoal de cada atleta, que representa também o avanço da canoagem em nossa cidade. Caxias do Sul segue se consolidando como um dos principais polos da canoagem do país — destaca a entidade.
A prova é uma das mais desafiadoras da modalidade, envolvendo trechos de mar aberto e região de navegação próxima ao Porto de Santos. Em revezamento aquático, cada equipe conta com nove atletas, seis na canoa OC6 e três no barco de apoio. Em períodos definidos pelo time, e sem auxílio, os atletas do barco saltam no mar e trocam de posição com os remadores da canoa.